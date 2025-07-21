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Trazonspor resmen duyurdu: İmza için bekleniyordu, transfer iptal oldu! İşte nedeni...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trazonspor resmen duyurdu: İmza için bekleniyordu, transfer iptal oldu! İşte nedeni...
Trabzonspor, Atletico Madrid, Transfer, İspanya, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, hem 30 yaşındaki İspanyol orta saha hem de kulübü Atletico Madrid ile yazılı anlaşma sağlanmasına rağmen Saul Niguez'in transfer sürecinin durdurulduğunu duyurdu.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamaya göre; anlaşma sağlanan ve bugün Trabzon’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen Saul Niguez, ailevi sebepleri gerekçe gösterip, transfer kararından vazgeçtiğini kulübe bildirdi.

Trazonspor duyurdu: İmza için bekleniyordu, transfer iptal oldu! İşte nedeni... - 1. Resim

"NIGUEZ'İN TRANSFER SDÜRECİ DURDURULDU"

Trabzonspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, bir süredir transfer görüşmelerini yürüttüğü Saul Niguez'in transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla yazılı anlaşma sağlamış, mali detaylarda da her iki tarafın memnuniyeti esas alınarak mutabakata varmıştı. Oyuncunun bugün itibarıyla Trabzon’a gelerek sağlık kontrolleri ve resmi imzaların atılması için tüm seyahat planlamaları da tarafımızca yerine getirilmişti. Ancak oyuncu; gelinen son aşamada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek, kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, Saul Niguez’in transfer süreci durdurulmuştur."

NIGUEZ'İN KARİYERİ

Real Madrid altyapısından çıkan Saul Niguez, 2008 yılında bedelsiz olarak Atletico Madrid’e gitti. 2013’te Rayo Vallecano’ya kiralanırken, dönüşte Atletico Madrid’in vazgeçilmez isimlerindenoldu. 2021’de Premier Lig ekibi Chelsea’ye 5 milyon Euro bedelle kiralandı. İngiltere’de beklentilerin altında kalıp bir sezon sonra İspanya’ya döndü.

Trazonspor duyurdu: İmza için bekleniyordu, transfer iptal oldu! İşte nedeni... - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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