Trabzonspor transferi böyle duyurdu! "Hoş geldin" paylaşımı
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Trabzonspor, son olarak NBA Yaz Ligi'nde New York Knicks'te forma giyen 24 yaşındaki ABD'li gard Dae Dae Grant'i kadrosuna kattı.
Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li gard Dae Dae Grant'i transfer ettiğini duyurdu.
"HOŞ GELDİN DAE DAE GRANT"
Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş geldin Dae Dae Grant" paylaşımı ile 24 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağladığını duyurdu. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.
GRANT'IN KARİYERİ
Son olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi'nde New York Knicks forması giyen Grant, kariyerinde Breogan ve Radnicki takımlarında oynadı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş