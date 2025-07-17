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Trabzonspor transferi böyle duyurdu! "Hoş geldin" paylaşımı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trabzonspor transferi böyle duyurdu! &quot;Hoş geldin&quot; paylaşımı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Trabzonspor, son olarak NBA Yaz Ligi'nde New York Knicks'te forma giyen 24 yaşındaki ABD'li gard Dae Dae Grant'i kadrosuna kattı.

Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li gard Dae Dae Grant'i transfer ettiğini duyurdu.

"HOŞ GELDİN DAE DAE GRANT"

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş geldin Dae Dae Grant" paylaşımı ile 24 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağladığını duyurdu. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

GRANT'IN KARİYERİ

Son olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi'nde New York Knicks forması giyen Grant, kariyerinde Breogan ve Radnicki takımlarında oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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