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Trabzonspor yöneticisi Nevzat Kaya sokak ortasında gasp edildi! Servet değerindeki saati çalındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor yöneticisi Nevzat Kaya sokak ortasında gasp edildi! Servet değerindeki saati çalındı
Trabzonspor, Soygun, Milano, İtalya, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızıyla birlikte tatil yapmak ve iş seyahati için İtalya'da bulunan Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler ve Yatırım Sorumlusu Nevzat Kaya, Milano şehrinde alışveriş yaptıktan sonra konakladığı otele dönerken sokak ortasında soyguna uğradı.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler ve Yatırım Sorumlusu Nevzat Kaya, 15 Temmuz Salı günü saat 18:00 civarında İtalya Porta Romana'daki Viale Bligny'de soyuldu. 

Trabzonspor yöneticisi Nevzat Kaya sokak ortasında gasp edildi! Servet değerindeki saati çalındı - 1. Resim

SUÇ ORTAKLARIYLA BİRLİKTE KAÇTI

Sözcü'nün İtalyan basınından Corriere della Sera'dan aktardığına göre; 53 yaşındaki bordo-mavili yönetici, öğleden sonra alışveriş yaptıktan sonra oteline dönerken Kuzey Afrika kökenli olduğu tahmin edilen biri tarafından soyuldu. Hırsız, 2 suç ortağıyla birlikte yaya olarak olay yerinden kaçtı.

300 BİN EUROLUK SAATİ ÇALINDI

Nevzat Kaya'nın 300 bin euro (yaklaşık 14 milyon TL) değerinde olduğu belirtilen saati bileğinden zorla alındı. Soyguna tanık olan bir kişi, olayı polise bildirdi. İtalyan polisinin, olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Trabzonspor yöneticisi Nevzat Kaya sokak ortasında gasp edildi! Servet değerindeki saati çalındı - 2. Resim

NEVZAT KAYA KİMDİR?

1972 yılında Muş'un Malazgirt ilçesinde doğdu. İlkokulu Muş’ta okuduktan sonra eğitim hayatını İstanbul’da tamamlayan Nevzat Kaya, 1992'ye kadar tekstil sektöründe çalıştı. 1993'te otomotiv sektörüne giriş yaptı. Türkiye içinde çeşitli bayilerin temsilciliğini yaptıktan sonra 2004'te D&D Yeniköymotors’u kurdu. Memleketi Muş'ta 2 yıl boyunca TFF 3'üncü Lig ekibi Muşspor’un başkanlık görevini yürüttü.

1997-2001 yılları arasında Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu üyeliği yapan Kaya, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu üyesidir. İleri derecede İngilizce bilen Nevzat Kaya, evli ve 4 çocuk babadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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