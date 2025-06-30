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Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır'a dev zam! Yeni maaşı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır&#039;a dev zam! Yeni maaşı belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, kaptanı Uğurcan Çakır'la sözleşme uzatma konusunda anlaştı. Milli kalecinin maaşı yüzde 93 artışla 116 milyon TL'ye yükseltildi.

Trabzonspor, milli kalecisi ve takım kaptanı Uğurcan Çakır ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. 

Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır'a dev zam! Yeni maaşı belli oldu - 1. Resim

Başkan Ertuğrul Doğan'ın, "20 milyon euro verseler de satmam" diyerek değeri konusunda net mesaj verdiği Uğurcan, yeni sözleşmeyle birlikte Trabzonspor'da devam edecek. 

Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır'a dev zam! Yeni maaşı belli oldu - 2. Resim

YÜZDE 93 ZAM ALDI

28 yaşındaki milli file bekçisi, mevcut sözleşmesinde 60 milyon TL (yaklaşık 1.2 milyon euro) kazanıyordu. Yeni anlaşmayla birlikte yıllık maaşı 116 milyon TL'ye (yaklaşık 2.5 milyon euro) yükseltildiği belirtildi. Tecrübeli kalecinin maaşına yüzde 93'lük zam yapıldığı öğrenildi.

Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır'a dev zam! Yeni maaşı belli oldu - 3. Resim 

Aynı zamanda Uğurcan’ın 2027 yılında bitecek olan mevcut sözleşmesinin, 2030 yılına kadar uzatılması bekleniyor. Yıllık ücreti 2.5 milyon Euro seviyesine yükselen Uğurcan, takımın en çok para kazanan ismi Stefan Savic'i yakalamış oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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