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Trabzonspor, şimdi de merkez orta sahaya odaklandı! Sangare için çok sıkı pazarlık

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor, şimdi de merkez orta sahaya odaklandı! Sangare için çok sıkı pazarlık
Trabzonspor, Transfer, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kaleci Uğurcan Çakır konusundaki iddiaları başkan Ertuğrul Doğan’ın “Türkiye içine satmıyorum” sözleriyle bitiren Trabzonspor’da gözler gelecek oyunculara çevrildi.

Şu ana kadar Pina ve Paul Onuachu ile anlaşan Fransa’da da stoper ve kanat bakan bordo-mavililer merkez orta saha konusunda ise Mamadou Sangare’ye odaklanmış durumda. Bir süredir listede olan oyuncu için kulübü Rapid Wien ile pazarlıklar sürüyor.

Trabzonspor, şimdi de merkez orta sahaya odaklandı! Sangare için çok sıkı pazarlık - 1. Resim

10 MİLYONDAN AÇTILAR 

2028’e kadar mukavelesi bulunan ve kulübünün kapıyı 10 milyon avrodan açtığı Malili oyuncu için düşünülen rakam 4-5 milyon avro civarında. Ki o da satın alma opsiyonu ile kiralama düşüncesiyle. 23 yaşındaki oyuncu da kulüplerin anlaşması durumunda Trabzonspor’un teklifine sıcak bakıyor. Eldeki yabancıların durumuna göre hareket edecek olan yönetim, eğer Rapid Wien cephesi indirime giderse merkezi Sangare ile güçlendirecek. 

Trabzonspor, şimdi de merkez orta sahaya odaklandı! Sangare için çok sıkı pazarlık - 2. Resim

GOL VE ASİSTTE ÜÇLEDİ 

Avrupa’dan bazı takımların da listesinde olan Sangare, geçen sezon 44 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Şu ana kadar oyuncu için ödenen bonservis bedeli ise sadece 700 bin avro. Onu da Rapid Wien, Salzburg’a ödedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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