Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: "20'de verseler Fener'e satmam"

Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Uğurcan Çakır konusunda en yetkili isim konuştu. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor’a açıklamalarda bulundu.

İşte başkanın sözleri: Uğurcan konusu ilginç bir hâl aldı. Konuşmalarımda gayet açık ve net biriyim. Anlattığım şeylerden, anlaşılmayacak ne olduğunu da anlamıyorum. Uğurcan Çakır bizim kaptanımız. En değerli oyuncularımızdan bir tanesi. Biz ne kadar söylersek söyleyelim, insanlar düşündüğü şekilde algılamaya çalışıyor. Uğurcan Çakır’ı, kaptanımızı satmak gibi bir düşüncemiz yok.

ORANTISIZ GÜÇ...

Yurt dışından bir teklif gelirse, kendisini ve Trabzonspor’u mutlu ederse olabilir... Zaten bu konuda söz vermiştim. Türkiye’den hiçbir takım Uğurcan ile ilgili teklif yapmadı. (Fenerbahçe’den Uğurcan için 20 milyon avro teklif sunarsa ne cevap verirsiniz?) sorusu üzerine, “Vermeyeceğim. Satmayacağım. (Uğurcan, Fenerbahçe’ye gitmek isterse ne yapacaksınız?) Böyle bir şey istemez. Uğurcan böyle dese bile vermem. Galatasaray ve Beşiktaş’tan da teklif almadık. Tüm bunlara rağmen hâlâ bazı sosyal medyada yalanlar devam ederse orantısız güç kullanmak zorunda kalabiliriz.

KUPALI GÖNDERME

Uğurcan Çakır, son günlerde artan transfer iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla cevap verdi. Kaptan bordo mavili ekibin 2021-2022 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğunda kazandığı kupayla çekildiği fotoğrafı paylaştı.

1-2 İSMİN DAHA ELİ KULAĞINDA

Onuachu ve Pina’yı kadrosuna katan Trabzonspor’da başkan Ertuğrul Doğan, “Uğraşıyoruz. Hocamızın verdiği liste var. Ben de yurt dışında bu transferlerle uğraşıyorum. Herhalde önümüzdeki günlerde bir veya iki ismi daha açıklayacağız. Son aşamadayız. Bunları bekliyoruz” diye konuştu. O isimlerin Jeremie Boga ve Christopher Wooh olması bekleniyor.

U19'LA İLGİLİ KARAR

Trabzonspor’da durumları en çok merak edilen konu UEFA Gençlik Ligi’nde final oynayan U19 Takımı oyuncularının durumuydu. Karar belli oldu. Arda Öztürk, Taha Emre İnce ve Boran Başkan A Takıma katılacak, diğer oyuncular ise sürekli forma giyebilecekleri takımlara kiralık gönderilecek.