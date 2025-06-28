Trabzonspor aşkıyla buluştu, Nijeryalı mesajı verdi! Onuachu'nun 'Daha'sı var

Southampton’dan alınan golcü “Merhaba Trabzonspor taraftarı. Beni özlediniz mi? Biliyorum, ben de sizi özledim. Geri döndüm. Eskisinden daha iyi, daha hazır, daha güçlü... Henüz tamamlanmamış bir işimiz var” dedi.

Ve transferin sessiz takımı Trabzonspor’da beklenen golcü Paul Onuachu işi resmiyete kavuştu. Bordo mavililerin geçtiğimiz sezondan bu yana bonservisini almak için büyük uğraşlar verdiği Nijeryalı forvet 7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alındı. Trabzonspor sevgisi de transfer sürecinde etkili olan Onuachu duygu dolu açıklamalarda bulundu ve camiaya yarım kalan işi tamamlamak için geldiğini belirten ifadeler kullandı.

BİZE HER YER...

Kiralık oynadığı dönemde golleri ve futboluyla keyif veren forvet oyuncusu bordo mavililere gönderdiği kısa mesajda “Merhaba Trabzonspor taraftarı. Beni özlediniz mi? Biliyorum, ben de sizi özledim. Geri döndüm. Eskisinden daha iyi, daha hazır, daha güçlü... Henüz tamamlanmamış bir işimiz var. Bize her yer Trabzon” diye konuştu. Ertuğrul Doğan yönetimi şimdi stoper ve kanat transferlerine ağırlık verecek ve Uğurcan Çakır konusunu netleştirecek.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN...

Trabzonspor’un Clermont’tan 4 milyon avro bonservis bedeli karşılığında aldığı Muhammed Cham’a teklifler var. Yunan ekibi AEK’nın da listesinde olan orta saha oyuncusi için Suudi Arabistan ekibi Al Feiha 7,5 milyor doları gözden çıkardı. Yönetim rakamı daha da yukarı çıkarmaya bakıyor.

BONSERVİSİ ELİNDE

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor’a tanıdık bir isim yazıldı: Eric Bailly. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve Villarreal ile sözleşmesi 1 Temmuz’da bitecek olan 31 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper için başka kulüpler de devrede. Bordo mavililerin şartlarını soracağı tecrübeli savunmacı için en ciddi teklif ise Espanyol’dan.