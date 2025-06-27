Milli eldivenle anlaşan Fenerbahçe, Trabzonspor'la masaya oturdu! Uğurcan zirvesi

Millî eldiven için Galatasaray’la yarışan sarı lacivertliler oyuncuyu ikna etti. Karadeniz ekibinin 20 milyon avro isteğine karşılık 15 milyonluk teklifle pazarlık devam ediyor.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Dominik Livakovic ile yolları ayırıp kalede yerli rotasyonuna dönmek isteyen Fenerbahçe ile, Muslera’nın vedalasıyla bir numara arayışına giren Galatasaray, Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır için karşı karşıya geldi. Millî eldiven sözleşmesinin bitmesine iki sezon olmasına rağmen kariyerinde yeni bir adım atma kararı alırken, Karadeniz ekibinin de oyuncudan para kazanma arzusu transfer ihtimalini olgunlaştırdı.

Galatasaray’ın yoğun girişimlerine rağmen, Fenerbahçe sunduğu imkânlarla Uğurcan’la prensip anlaşmasına vardı. Sarı lacivertliler, Trabzonspor’a da Galatasaray’dan daha yüksek bir rakam teklif ederek transferde öne geçti. Ancak taleple teklif arasında hâlâ ciddi bir fark söz konusu.

İSTANBUL'A GELDİ AMA

Buna rağmen Uğurcan Çakır’ın dün İstanbul’a gelmesi ise heyecanı körükledi. Tecrübeli eldivenin sağlık kontrolü için İstanbul’da bulunduğu belirtilse de, sonrasında Fenerbahçeli yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Piyasa değeri 9,5 milyon avro olan 29 yaşındaki kaleci için Trabzonspor’un 20 milyon avro bonservis beklentisine karşılık, Fenerbahçe’nin masaya 15 milyon avro koyduğu öne sürülüyor.

Uğurcan’ı bol sıfırlı ve uzun süreli bir sözleşmeyle ikna eden sarı lacivertlilerin, teklife bonuslar ekleyerek Trabzonspor’u da ikna etmesi bekleniyor. Bordo mavililer ise hem daha fazla kazanmak hem de camianın tepkisini düşürmek için yüksek rakamda diretiyor.

YÖNETİM BUNLARI DÜŞÜNDÜ MÜ?

Fenerbahçe, Uğurcan Çakır için geri sayıma geçmiş durumda, ancak son yılların en sansasyonel transferi olacak bu hamle bir çok soru işaretine bünyesinde barındırıyor. Şöyle ki;