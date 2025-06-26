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Fenerbahçe'den dev hamle! 1 milyar liralık sermaye artırımı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den dev hamle! 1 milyar liralık sermaye artırımı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, kulüp mali yapısını güçlendirmek adına 1 milyar TL bedelli sermaye artırımına gittiğini KAP’a bildirdi.

Fenerbahçe, mali yapıyı güçlendirmek için sermaye artırımı kararı aldı. Sarı-lacivertli kulüp, çıkarılmış sermayesini 250 milyon TL'den 1 milyar TL artırarak 1 milyar 250 milyon TL'ye yükselttiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

Fenerbahçe'den dev hamle! 1 milyar liralık sermaye artırımı - 1. Resim

Sarı-lacivertlilerden KAP'a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin, 1.250.000.000.- TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.000.000.000.-TL (birmilyar Türk Lirası) bedelli olarak , %400 oranında artırılarak 1.250.000.000.-TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 25.06.2025 tarihli ve 36/1121 sayılı toplantısında onaylanan izahname (Bölüm 1) ekte yer almaktadır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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