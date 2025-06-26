Fenerbahçe'den dev hamle! 1 milyar liralık sermaye artırımı

Fenerbahçe, kulüp mali yapısını güçlendirmek adına 1 milyar TL bedelli sermaye artırımına gittiğini KAP’a bildirdi.

Fenerbahçe, mali yapıyı güçlendirmek için sermaye artırımı kararı aldı. Sarı-lacivertli kulüp, çıkarılmış sermayesini 250 milyon TL'den 1 milyar TL artırarak 1 milyar 250 milyon TL'ye yükselttiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden KAP'a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi: