Fenerbahçe'den dev hamle! 1 milyar liralık sermaye artırımı
Fenerbahçe, kulüp mali yapısını güçlendirmek adına 1 milyar TL bedelli sermaye artırımına gittiğini KAP’a bildirdi.
Fenerbahçe, mali yapıyı güçlendirmek için sermaye artırımı kararı aldı. Sarı-lacivertli kulüp, çıkarılmış sermayesini 250 milyon TL'den 1 milyar TL artırarak 1 milyar 250 milyon TL'ye yükselttiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.
Sarı-lacivertlilerden KAP'a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimizin, 1.250.000.000.- TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.000.000.000.-TL (birmilyar Türk Lirası) bedelli olarak , %400 oranında artırılarak 1.250.000.000.-TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 25.06.2025 tarihli ve 36/1121 sayılı toplantısında onaylanan izahname (Bölüm 1) ekte yer almaktadır.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."