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Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi! Transferde sona doğru

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, Uğurcan Çakır&#039;ı İstanbul&#039;a getirdi! Transferde sona doğru
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi. Milli file bekçisinin kısa süre içinde sarı-lacivertli takıma imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kaleci transferinde büyük bir adım attı. Sarı-lacivertli kulüp, Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi! Transferde sona doğru - 1. Resim

Play Spor'un haberine göre, taraflar arasında yapılan ilk temasların ardından sürecin hızlandığı ve milli kalecinin İstanbul'a gelerek görüşmelere başladığı belirtildi.

Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi! Transferde sona doğru - 2. Resim

29 yaşındaki kalecinin Trabzonspor ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon euro civarında.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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