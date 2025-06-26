Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi! Transferde sona doğru

Fenerbahçe, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi. Milli file bekçisinin kısa süre içinde sarı-lacivertli takıma imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kaleci transferinde büyük bir adım attı. Sarı-lacivertli kulüp, Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi.

Play Spor'un haberine göre, taraflar arasında yapılan ilk temasların ardından sürecin hızlandığı ve milli kalecinin İstanbul'a gelerek görüşmelere başladığı belirtildi.

29 yaşındaki kalecinin Trabzonspor ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon euro civarında.