Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray ile anlaştı! Üçüncü dönem başlıyor

Fenerbahçe Beko forması giyen Errick McCollum, Galatasaray ile anlaştı. Yıldız basketbolcu, önümüzdeki sezon sarı kırmızılı formayı terletecek.

Sezonu üç kupa ile tamamlayan ve büyük başarı gösteren Fenerbahçe Beko'da ayrılıklar peş peşe yaşanıyor. Takımın önemli isimlerinden Marko Guduric, sezon şampiyonluğunun ardından takıma veda ederken, bir ayrılık haberi daha geldi.

Eurohoops'un haberine göre; takımın deneyimli isimlerinden Errick McCollum, Galatasaray ile anlaşma sağladı.

ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ OLACAK

Fenerbahçe Beko'nun tarihi sezonunda önemli katkı veren Errick McCollum daha önce 2 ayrı dönemde Galatasaray forması giymiş, sarı kırmızılıların 2016 yılındaki EuroCup şampiyonluğunda başrol oynamış ve en değerli oyuncu seçilmişti.

Öte yandan McCollum; ülkemizde Anadolu Efes ve Karşıyaka formaları da giydi.