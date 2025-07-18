Hazırlık maçında sakatlanmıştı! Trabzonspor'dan açıklama: Onuachu'nun durumu belli oldu

Trabzonspor, hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Araz Nahçıvan ile karşı karşıya gelmiş; ilk yarıda ayağına aldığı darbeyle sakatlık geçiren Paul Onuachu, sahayı sekerek terk etmişti. Nijeryalı futbolcunun sakatlık durumu hakkında borbo-mavili kulüpten açıklama geldi.

Trabzonspor'un yeni transferi Paul Onuachu, Araz Nahçıvan ile oynanan ve 3-2 kaybedilen hazırlık maçında ayağına aldığı darbe sonrası sakatlanarak, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yapılan kontrollerinin ardından Nijeryalı forvetin son durumu belli oldu.

"KEMİKLERDE YOĞUN ÖDEM, BAĞLARDA KISMİ YARALANMA"

Kulübün sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, 31 yaşındaki futbolcunun muayene ve MR görüntülemesi hakkında bilgi verdi. Beşir, "Sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

3 HAFTA YOK

Nijeryalı oyuncunun, sahalardan 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor. Trabzonspor, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk maçına 11 Ağustos'ta Kocaelispor karşısında çıkacak.