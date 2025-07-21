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Avrupa'da kura günü! İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakibi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Avrupa&#039;da kura günü! İşte Beşiktaş&#039;ın muhtemel rakibi...
UEFA Avrupa Ligi, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, Kura, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun 3'üncü Eleme turu kurası, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirildi. Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı Beşiktaş'ın, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde muhtemel rakibi ortaya çıktı. Siyah-beyazlı takımın muhtemel bir kötü sonuç durumunda Konferans Ligi'ndeki rakibi de belli oldu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndaki rakibinin belirlenmesi sonrası bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın da rakibi ortaya çıktı. Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu kurası çekildi.

Avrupa'da kura günü! İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakibi - 1. Resim

RAKİP RANGERS- PANATHINAIKOS EŞLEŞMESİNİN KAYBEDENİ

Avrupa macerasına 2'nci eleme turundan dahil olacak Beşiktaş'ın, Shakhtar Donetsk engelini geçmesi durumunda muhtemel rakibi belli oldu.

Siyah-beyazlılar, Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeni ile mücadele edecek. Kupa 2'de  ilk maç 7 Ağustos'ta, rövanç karşılaşması 14 Ağustos'ta oynanacak.

SHAKHTAR DONETSK'E ELENİRSE YENİ RAKİP

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenmesi durumunda,UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda St. Patrick's (İralnda) - Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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