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Arda Turan'ın büyük şaşkınlığı: Yılda bir defa olur! Bir dahaki sefere...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Turan&#039;ın büyük şaşkınlığı: Yılda bir defa olur! Bir dahaki sefere...
Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi, Beşiktaş, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1'nci Eleme Turu rövanşında Ilves ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Kupa 2'de 24 Temmuz ve 31 Temmuz'da 2'nci Eleme Turu maçları oynanacak Ukrayna temsilcisi, Beşiktaş'ın rakibi oldu. Ilves karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan genç çalıştırıcı, "Bu oyunun karşılığında yılda bir ya da iki kez sonuç böyle olur" dedi.

Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk, 6-0'ın rövanşında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Ilves'i eleyerek, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'na adını yazdırdı. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindekiBeşiktaş'ın rakibi olan Shakhtar Donetsk, rövanş mücadelesinde baştan sona oyunun mutlak hakimi olsa da gol bulamadı. Arda Turan da maç sonu basın toplantısında bu duruma vurgu yaptı.

Arda Turan'ın büyük şaşkınlığı: Yılda bir kez olur! Bir dahaki sefere... - 1. Resim

"YILDA BİR YADA 2 KERE BU SONUÇ OLABİLİR"

38 yaşındaki teknik direktör, "Topun değerini tam olarak kavrayamadık ama gördüklerimden çok memnunum. Bu oyunun karşılığında yılda bir ya da 2 defa sonuç böyle olabilir. Bir dahaki sefere oyuncularımın daha dikkatli olacağından yüzde 100 eminim. Özellikle ilk 25-30 dakikadaki seviyeden çok memnunum" dedi.

BEŞİKTAŞ MAÇI AÇIKLAMASI

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki Beşiktaş maçına dadeğinen Arda Turan, "18 Temmuz'daki hazırlık maçında az süre almış olanlar oynayacak. Pazartesiden itibaren 3 gün boyunca taktik çalışacağız ve Beşiktaş maçının ön analizini yapacağız. Fiziksel olarak ulaşmak istediğimiz seviyeye neredeyse ulaştık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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