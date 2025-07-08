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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan şoke eden yatırım! Fiyatı duyanlar inanamadı: "Bu birikim..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan&#039;dan şoke eden yatırım! Fiyatı duyanlar inanamadı: &quot;Bu birikim...&quot;
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın çanta tutkusu gündem oldu. Lüks markalara ait geniş koleksiyonu dikkat çekerken, sadece bir çantanın fiyatı bile sosyal medyada şaşkınlık oluşturdu.

Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk’in teknik direktörlüğünü üstlenen Arda Turan, mesleğinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Ünlü ismin eşi Aslıhan Doğan Turan ise sosyal medyada influencer kimliğiyle öne çıkıyor.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan şoke eden yatırım! Fiyatı duyanlar inanamadı:

Aslıhan Doğan Turan, bu kez çanta koleksiyonuyla gündeme geldi. Katıldığı bir programda çanta tutkusundan bahseden Turan, “Marka odaklı alışveriş yapmıyorum ama çanta ve ayakkabıda dikkatliyim,” ifadelerini kullandı.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan şoke eden yatırım! Fiyatı duyanlar inanamadı:

Koleksiyonunu sadece kendisi için değil, ileride kızı ve gelinleri için bir yatırım olarak oluşturduğunu söyleyen Turan’ın çantaları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan şoke eden yatırım! Fiyatı duyanlar inanamadı:

Akşam’ın haberine göre, koleksiyonunda yer alan lüks markalı çantalardan herhangi birinin fiyatının 4.500 dolar, yani yaklaşık 180 bin TL olduğu iddia edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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