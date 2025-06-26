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'Bir daha asla" demişti! Ukrayna'da Arda Turan tartışması: Cevap geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan, yeni görevine başladığı ilk günlerde Dinamo Kiev hakkında yaptığı açıklamayla adından söz ettirmişti. Dinamo Kiev forması giyen Andriy Yarmolenko'dan Arda Turan'a cevap geldi.

Profesyonel futbol kariyerine nokta koyduktan sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Arda Turan, başarılı bir grafik çizdiği Süper Lig ekibi Eyüpspor'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından sürpriz bir kararla Shakhtar Donetsk'in başına geçti.

"HEDEFİM BİR DAHA ŞAMPİYON OLMALARINA İZİN VERMEMEK"

Genç antrenör, 2 yıllık sözleşmeye imza attığı Ukrayna ekibinde göreve başladıktan sonra verdiği ilk röportajda, "Dinam Kiev'in önemli bir rakip olduğunu biliyorum. Onlara çok saygı duyuyorum. Hedefim onların bir daha asla Ukrayna şampiyonu olmalarına izin vermemek" demişti. Dinam Kiev'in tecrübeli futbolcusu Andriy Yarmolenko, 38 yaşındaki antrenörün sözlerine cevap verdi. 

'Bir daha asla

"YAPTIĞI İLK ŞEY DINAMO KIEV'DEN BAHSETMEK"

Yarmolenko, düzenlediği basın toplantısında, Arda Turan'ın sözlerinin sorulması üzerine, "Açıkçası bu bende tek bir duyguya sebep oldu. Bu sözler bizim doğru yönde ilerlediğimizi gösteriyor. Çünkü Shakhtar'a yeni bir teknik direktör geliyor ve yaptığı ilk şey Dinamo'dan bahsetmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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