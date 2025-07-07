Dua istemişti: 'Kadıköy Boğası'nın ameliyat sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı

"Kadıköy Boğası" lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran, göz ameliyatı geçirdi. Operasyon öncesi takipçilerinden dua isteyen Başaran'ın ameliyat sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı. Paylaşımına geçmiş olsun mesajları yağdı.

"Kadıköy Boğası" lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran, geçirdiği göz ameliyatıyla takipçilerini endişelendirdi.

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TikTok ve Instagram’da paylaştığı eğlenceli videolarla geniş bir kitleye ulaşan Başaran, ameliyat öncesinde Instagram hesabından bir video yayınladı.

Paylaşımına “Dualarınızı bekliyoruz” notunu düşen Başaran, takipçilerinden destek istedi.

Fenomen ismin sağlık durumu merak edilirken, ameliyat sonrası ilk görüntüsünü yine sosyal medya hesabından paylaştı.

Başaran’ın gönderisine kısa sürede çok sayıda “geçmiş olsun” mesajı geldi.