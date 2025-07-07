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Dua istemişti: 'Kadıköy Boğası'nın ameliyat sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Kadıköy Boğası" lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran, göz ameliyatı geçirdi. Operasyon öncesi takipçilerinden dua isteyen Başaran'ın ameliyat sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı. Paylaşımına geçmiş olsun mesajları yağdı.

"Kadıköy Boğası" lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran, geçirdiği göz ameliyatıyla takipçilerini endişelendirdi.

Dua istemişti: 'Kadıköy Boğası'nın ameliyat sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı - 1. Resim

TikTok ve Instagram’da paylaştığı eğlenceli videolarla geniş bir kitleye ulaşan Başaran, ameliyat öncesinde Instagram hesabından bir video yayınladı.

Dua istemişti: 'Kadıköy Boğası'nın ameliyat sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı - 2. Resim

Paylaşımına “Dualarınızı bekliyoruz” notunu düşen Başaran, takipçilerinden destek istedi.

Dua istemişti: 'Kadıköy Boğası'nın ameliyat sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı - 3. Resim

Fenomen ismin sağlık durumu merak edilirken, ameliyat sonrası ilk görüntüsünü yine sosyal medya hesabından paylaştı.

Dua istemişti: 'Kadıköy Boğası'nın ameliyat sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı - 4. Resim

Başaran’ın gönderisine kısa sürede çok sayıda “geçmiş olsun” mesajı geldi.

Dua istemişti: 'Kadıköy Boğası'nın ameliyat sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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