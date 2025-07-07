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Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya dev balığı böyle yakaladı! Ağırlığına inanamayacaksınız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya dev balığı böyle yakaladı! Ağırlığına inanamayacaksınız
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan ünlü oyuncu Nihat Altınkaya, denizde yakaladığı 85 kiloluk orkinosla objektiflere poz verdi. O kare sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.

Oyuncu Nihat Altınkaya bir süredir Çeşme'de tatil yapıyor. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Altınkaya önceki gün balık avına çıktı.

Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya dev balığı böyle yakaladı! Ağırlığına inanamayacaksınız - 1. Resim

Habertürk'ün haberine göre, derin sulara açılan Nihat Altınkaya, 85 kiloluk bir orkinos yakaladı. Altınkaya, tuttuğu balığı kucakladı ve gurur pozu verdi.

Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya dev balığı böyle yakaladı! Ağırlığına inanamayacaksınız - 2. Resim

Sosyal medyada oyuncunun o karesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. O kareyle ilgili “Aşırı büyükmüş”, “Bir kere bakınca bir daha baktım” gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya dev balığı böyle yakaladı! Ağırlığına inanamayacaksınız - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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