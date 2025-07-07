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Bir dönemin ünlü ismiydi... Bruce Willis’ten üzen haber geldi! Kızı, o sözlerle duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir dönemin ünlü ismiydi... Bruce Willis’ten üzen haber geldi! Kızı, o sözlerle duyurdu
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Afazi ve demansla mücadele eden Hollywood yıldızı Bruce Willis’in sağlık durumu hakkında kızı açıklama yaptı. 70 yaşındaki oyuncunun son hali merak konusuydu; kızı, babasının konuşma yetisini tamamen kaybettiğini açıkladı.

Hollywood’un ünlü isimlerinden Bruce Willis, sağlık sorunlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Bir süre önce eski eşi Demi Moore, ünlü aktöre afazi teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Bir dönemin ünlü ismiydi... Bruce Willis’ten acı haber geldi! Kızı, o sözlerle duyurdu - 1. Resim

Beynin bazı bölgelerinde işlev bozukluğuna yol açan bu hastalık, konuşma, anlama, okuma ve yazma gibi temel becerileri etkiliyor.

Bir dönemin ünlü ismiydi... Bruce Willis’ten acı haber geldi! Kızı, o sözlerle duyurdu - 2. Resim

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan 70 yaşındaki Willis’e daha sonra demans teşhisi de konmuştu. Geçtiğimiz Aralık ayında bir televizyon programına katılan Demi Moore, eski eşinin sağlık durumuna ilişkin “Durumu göz önünde bulundurulduğunda şu anda stabil” ifadelerini kullanmıştı.

Bir dönemin ünlü ismiydi... Bruce Willis’ten acı haber geldi! Kızı, o sözlerle duyurdu - 3. Resim

ÜNLÜ OYUNCU KONUŞMA YETİSİNİ KAYBETTİ

Ancak Willis’in kızı Tallulah Willis’ten gelen son açıklama hayranlarını üzdü. Genç kadın, babasının artık konuşma yetisini tamamen kaybettiğini duyurdu.

Bir dönemin ünlü ismiydi... Bruce Willis’ten acı haber geldi! Kızı, o sözlerle duyurdu - 4. Resim

Yıllarca aksiyon filmlerinin vazgeçilmez yüzü olan Bruce Willis’ten gelen bu haber, sinema dünyasında ve sevenleri arasında derin üzüntü oluşturdu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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