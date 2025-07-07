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Rapçi Murda acı haberi 'Hayatını kaybetti' diyerek duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rapçi Murda, sosyal medya hesabından halasının hayatını kaybettiğini duyurdu. Acı haberi paylaşan ünlü isme, takipçilerinden çok sayıda başsağlığı mesajı geldi.

Son yıllarda çıkardığı şarkılarla müzik listelerinin zirvesine yerleşen ünlü rapçi Murda (Mehmet Önder Doğan), bu kez özel hayatındaki acı bir gelişmeyle gündeme geldi.

Rapçi Murda
Rapçi Murda

Sosyal medya hesabından halasının vefat ettiğini duyuran Murda, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak, “Canım halacığım nur içinde yat” notunu düştü.

Rapçi Murda acı haberi 'Hayatını kaybetti' diyerek duyurdu - 2. Resim

SOSYAL MEDYADA BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI YAĞDI

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede çok sayıda başsağlığı mesajı aldı. Takipçileri, “Başın sağ olsun” ve “Allah rahmet eylesin” gibi yorumlarla destek verdi.

Rapçi Murda acı haberi 'Hayatını kaybetti' diyerek duyurdu - 3. Resim

Murda, 2021 yılında ikinci kez baba olmuş ancak kızı Dua Ayla’yı henüz 13 günlükken kaybetmişti. Rapçi, o dönemde yaptığı paylaşımda kızına yazdığı duygusal veda mesajıyla herkesi duygulandırmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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