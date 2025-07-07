Ünlü futbolcunun eşinden 'Gazze' mesajı! Festival sırasında paylaştı, dakikalar içinde gündem oldu

Galatasaray’ın eski futbolcusu Dries Mertens’in eşi Katrin Kerkhofs, Gazze’de yaşananlara sessiz kalmadı. Katıldığı bir konserde sahnede gösterilen “Soykırımı durdurun” yazısı ve Filistin bayrağını sosyal medya hesabından paylaştı.

Galatasaray'da 3 yıl boyunca forma giyen ve geçtiğimiz ay emekli olduğunu açıklayan Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, İsrail'in Gazze'ye karşı uyguladığı soykırıma tepkisiz kalmadı.

Türkiye'de taraftarların çok sevdiği bir isim olan Kerkhofs, Belçika'da düzenlenen Rock Werchter festivaline katıldı.

"SOYKIRIMI DURDURUN"

Sabah’ın haberine göre, arkadaşlarıyla konseri dinleyen ünlü yıldız, sahnede gösterilen 'Soykırımı durdurun' yazısıyla Filistin bayrağını paylaştı.