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Ünlü futbolcunun eşinden 'Gazze' mesajı! Festival sırasında paylaştı, dakikalar içinde gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü futbolcunun eşinden &#039;Gazze&#039; mesajı! Festival sırasında paylaştı, dakikalar içinde gündem oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın eski futbolcusu Dries Mertens’in eşi Katrin Kerkhofs, Gazze’de yaşananlara sessiz kalmadı. Katıldığı bir konserde sahnede gösterilen “Soykırımı durdurun” yazısı ve Filistin bayrağını sosyal medya hesabından paylaştı.

Galatasaray'da 3 yıl boyunca forma giyen ve geçtiğimiz ay emekli olduğunu açıklayan Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, İsrail'in Gazze'ye karşı uyguladığı soykırıma tepkisiz kalmadı.

Ünlü futbolcunun eşinden 'Gazze' mesajı! Festival sırasında paylaştı, dakikalar içinde gündem oldu - 1. Resim

Türkiye'de taraftarların çok sevdiği bir isim olan Kerkhofs, Belçika'da düzenlenen Rock Werchter festivaline katıldı.

Ünlü futbolcunun eşinden 'Gazze' mesajı! Festival sırasında paylaştı, dakikalar içinde gündem oldu - 2. Resim

"SOYKIRIMI DURDURUN"

Sabah’ın haberine göre, arkadaşlarıyla konseri dinleyen ünlü yıldız, sahnede gösterilen 'Soykırımı durdurun' yazısıyla Filistin bayrağını paylaştı.

Ünlü futbolcunun eşinden 'Gazze' mesajı! Festival sırasında paylaştı, dakikalar içinde gündem oldu - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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