200 bin TL’lik derbi sorusu stüdyoyu karıştırdı! Tüm jokerleri kullandı, sonuç şaşırttı

‘Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik Galatasaray-Fenerbahçe sorusu heyecan oluşturdu. Tüm jokerlerini kullanan yarışmacı, doğru cevaba ulaştı.

ATV ekranlarında yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster’, son bölümüyle yine dikkatleri üzerine çekti. Yarışmanın 200 bin TL’lik baraj sorusunda bu kez Galatasaray-Fenerbahçe rekabetine dair bir soru yer aldı.

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyiciyle buluşan yarışmada, yarışmacıya “17 Ocak 1909'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan ilk maçın sonucu ne olmuştur?” sorusu yöneltildi.

SONUNDA DOĞRU CEVABI VERDİ

Tarihi derbi sorusu karşısında zorlanan yarışmacı, ilk olarak telefon jokerini kullandı. Ancak emin olamayınca sırasıyla kalan tüm joker haklarını da devreye soktu. Sonunda verilen cevap doğruydu: Galatasaray’ın 2-0’lık galibiyeti.

O anlar kısa sürede gündem olmayı başardı.