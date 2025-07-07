Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > 200 bin TL’lik derbi sorusu stüdyoyu karıştırdı! Tüm jokerleri kullandı, sonuç şaşırttı

200 bin TL’lik derbi sorusu stüdyoyu karıştırdı! Tüm jokerleri kullandı, sonuç şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik Galatasaray-Fenerbahçe sorusu heyecan oluşturdu. Tüm jokerlerini kullanan yarışmacı, doğru cevaba ulaştı.

ATV ekranlarında yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster’, son bölümüyle yine dikkatleri üzerine çekti. Yarışmanın 200 bin TL’lik baraj sorusunda bu kez Galatasaray-Fenerbahçe rekabetine dair bir soru yer aldı.

200 bin TL’lik derbi sorusu stüdyoyu karıştırdı! Tüm jokerleri kullandı, sonuç şaşırttı - 1. Resim

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyiciyle buluşan yarışmada, yarışmacıya “17 Ocak 1909'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan ilk maçın sonucu ne olmuştur?” sorusu yöneltildi.

200 bin TL’lik derbi sorusu stüdyoyu karıştırdı! Tüm jokerleri kullandı, sonuç şaşırttı - 2. Resim

SONUNDA DOĞRU CEVABI VERDİ

Tarihi derbi sorusu karşısında zorlanan yarışmacı, ilk olarak telefon jokerini kullandı. Ancak emin olamayınca sırasıyla kalan tüm joker haklarını da devreye soktu. Sonunda verilen cevap doğruydu: Galatasaray’ın 2-0’lık galibiyeti.

200 bin TL’lik derbi sorusu stüdyoyu karıştırdı! Tüm jokerleri kullandı, sonuç şaşırttı - 3. Resim

O anlar kısa sürede gündem olmayı başardı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Karın ağrısı şikayetiyle başvurmuştu! Karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü: Adeta yüzüyorEmekliye 27 bin lira! Maaşlara zam geldi, promosyon tutarları güncelledi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Onur Akay’dan kötü haber! Ağabeyi sevenlerinden dua bekliyor - MagazinOnur Akay’dan kötü haber! Ağabeyi sevenlerinden dua bekliyorYarışma programıyla geri dönüyor! Mehmet Ali Erbil'in aylık geliri olay olmuştu - MagazinYarışma programıyla geri dönüyor! Aylık geliri olay olmuştuBir zamanların ünlü ismiydi... Son hali ortaya çıktı: Atilla Yiğit’ten geri dönüş sinyali - MagazinBir zamanların ünlü ismiydi! Son hali ortaya çıktı: Atilla Yiğit’ten geri dönüş sinyaliBomba anlaşma: Kıvanç Tatlıtuğ, iddialı dizinin başrolü oldu - MagazinBomba anlaşma: Kıvanç Tatlıtuğ, iddialı dizinin başrolü olduYalıkavak’ta görüntülendi! Macaristan Başbakanı'nın kızı Rahel Orban'dan dikkat çeken 'Türkiye' itirafı - MagazinYalıkavak’ta görüntülendi! Başbakanın kızından dikkat çeken 'Türkiye' itirafıMakyajsız Bülent Ersoy’u gören tanıyamadı! Sosyal medya yıkıldı - MagazinMakyajsız halini görenler tanıyamadı! Sosyal medya yıkıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...