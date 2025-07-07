Onur Akay’dan kötü haber! Ağabeyi sevenlerinden dua bekliyor

Türk sanat müziği sanatçısı, bestekar, yazar ve oyuncu Onur Akay kalp krizi geçirdi. Yoğun bakıma kaldırılan Akay ile ilgili kötü haberi gazeteci Bilal Özcan duyurdu. Ünlü ismin kardeşi ile görüşen Özcan, Onur Akay için sevenlerinden dua beklediklerini söyledi.

İlk stüdyo albümü “Bu Gece Kalıyorum” ikinci albümü “İstanbul Ağlıyor” ile bilinen Türk müziği sanatçısı Onur Akay, evde bayıldı. Hastaneye kaldırılan Akay’ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Gazeteci Bilal Özcan kötü haberi “Ünlü Türk Müziği sanatçısı ve yazar Onur Akay az önce, yaşadığı Akçay’da kalp krizi geçirdi ve yoğun bakıma kaldırıldı” sözleriyle duyurdu.

Sanatçının kardeşi Orçun Akay, ağabeyinin durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Ağabeyim Onur Akay, baş dönmesi yaşayıp bayılınca hemen ambulansla hastaneye kaldırdık. Önce sebebin tansiyon olduğu söylendi ancak kalp krizi geçirdiğini öğrendik şu an yoğun bakımda. Bizi çok korkuttu. Ne olur dualarınızı esirgemeyin.”

Gazeteci Bilal Özcan ile Onur Akay ile ortak bir yayın yapacaklarını ancak sağlık sorunları nedeniyle iptal olduğunu bildirdi: