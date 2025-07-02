Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Sevcan Orhan’dan haber var! Çektiği videoyla açıkladı

Sahne aldığı Kıbrıs’ta geçtiğimiz akşam tansiyon düşüklüğü ve buna bağlı olarak kalp ritminde düzensizlik yaşayan Sevcan Orhan, sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi. Orhan, kendisini arayan ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederek sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla takipçilerinin yüreğine su serpti.

42 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, 29 Haziran akşamı Kuzey Kıbrıs’ın Lefkoşa kentinde sahne aldığı sırada fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Orhan, sevenlerini korkuttu.

GÖRÜNTÜSÜ KORKUTMUŞTU

Sevcan Orhan’ın rahatsızlandığı anlar dinleyicileri tarafından görüntülendi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Öte yandan apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kardeşi Cihan Orhan, ablasının tansiyon düşmesi sebebiyle rahatsızlık geçirdiğine vurgu yaparak şu açıklamayı yaptı:

“Yazıldığı gibi kalp krizi söz konusu değil, şükürler olun. Hastaneden çıktı. Şu an her şey kontrol altında ve istirahat ediyor. En yakın vakitte sağlıkla siz sevenleriyle buluşacak. Arayan, soran, merak eden herkese çok teşekkür ederiz.”

SEVCAN ORHAN: İYİYİM

İlk müdahalesinin ardından hastaneden taburcu edilen Orhan, kişisel Instagram hesabından yayınladığı video ile sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Kendisini arayan soran herkese teşekkür eden sanatçı şunları söyledi:

“Selamlar, iyiyim. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim arayan, soran, duasını, dileğini eksik etmeyen, enerjilerini yollayan, mesaj kutumu hıncahınç dolduran, aramalarıyla bana olan sevgilerini iletmeye çalışan tüm tanıdık, tanımadık dostlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum ve onlar için bu videoyu çekmek istedim.”

SAĞLIK DURUMUNU ANLATTI

Kalp krizi geçirdiği yönündeki haberlere isyan eden isim, sözlerinin devamında ise “Hala meraktasınız biliyorum. Cumartesi akşamı Kıbrıs’ta tansiyon düşmesi sebebiyle bir kalp ritim bozukluğu yaşadım. Maalesef sahnede olduğum için de hastaneye kaldırılırken o anları sizler de gördünüz. İstemezdim ama malum sağlık… Yapacak bir şey yok. Sadece iyi olduğumu bilmeniz için bu videoyu çekmek istedim. Bir de maalesef kötü haber yapanlar var, lütfen riayet etmeyin. Bazı haberler gerçekten çok kötü, onlara da biraz kırgınım ama sevenlerime sesimi ulaştırmak istedim. Ben çok iyiyim, iyi ki varsınız”ifadelerini kullandı.