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Sevcan Orhan son durumu! Sevcan Orhan kalp krizi mi geçirdi, hastalığı nedir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sevcan Orhan son durumu! Sevcan Orhan kalp krizi mi geçirdi, hastalığı nedir?
Sevcan Orhan, Sağlık, Kuzey Kıbrıs, Kalp Krizi, Tansiyon, Konser, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahne aldığı sırada sağlık sorunu yaşayarak hayranlarını korkuttu. Konser esnasında bir anda fenalaşan sanatçının hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Şimdi ise Sevcan Orhan son durumu nasıl, Sevcan Orhan kalp krizi mi geçirdi, hastalığı nedir merakla araştırılıyor.

Orhan’ın sahnede yere yığıldığı anlar büyük panik yaşatırken sevenleri son durumunu merak ediyor. Sevcan Orhan'ın ağabeyi Cihan Orhan’dan gelen açıklama ise yüreklere su serpti. Peki, Sevcan Orhan son durumu nasıl, Sevcan Orhan kalp krizi mi geçirdi, hastalığı nedir?

Sevcan Orhan son durumu! Sevcan Orhan kalp krizi mi geçirdi, hastalığı nedir? - 1. Resim

SEVCAN ORHAN SON DURUMU

Türk halk müziğinin sevilen sanatçılarından Sevcan Orhan, Kuzey Kıbrıs’ta verdiği bir konser sırasında aniden fenalaştı.

Sahne üzerinde yaşanan rahatsızlık sonrası hayranlarını endişelendiren Orhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Sevcan Orhan son durum gelişmelerine göre sanatçı kısa sürede taburcu edilerek istirahate çekildi.

Sevcan Orhan son durumu! Sevcan Orhan kalp krizi mi geçirdi, hastalığı nedir? - 2. Resim

SEVCAN ORHAN KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Sanatçının sahnede fenalaşmasının ardından sosyal medyada kalp krizi geçirdiği yönünde iddialar gündeme geldi. Sevcan Orhan’ın ağabeyi ve aynı zamanda orkestra şefi olan Cihan Orhan’dan gelen açıklamalar söylentileri yalanladı.

Cihan Orhan kardeşi Sevcan Orhan'ın geçirdiği rahatsızlığın tansiyon düşüklüğüne bağlı olduğunu belirtti. Kalp krizi gibi ciddi bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Orhan, sevenlerini rahatlatan bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Sevcan Orhan son durumu! Sevcan Orhan kalp krizi mi geçirdi, hastalığı nedir? - 3. Resim

SEVCAN ORHAN HASTALIĞI NEDİR?

Sevcan Orhan hastalığı merak edilirken konser esnasında yaşanan ani fenalığın yüksek tempolu sahne performansı sırasında meydana gelen tansiyon düşüklüğünden kaynaklandığı belirtildi. Sevcan Orhan’ın herhangi bir kalıcı rahatsızlık ya da kronik bir hastalığı olmadığı ifde edildi.

Sevcan Orhan son durumu! Sevcan Orhan kalp krizi mi geçirdi, hastalığı nedir? - 4. Resim

SEVCAN ORHAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kıbrıs’ta hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan tetkiklerin ardından Sevcan Orhan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Cihan Orhan, kardeşinin hastaneden taburcu edildiğini ve evinde istirahat ettiğini duyurdu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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