Hasan Basri Yalçın kimdir, sağlık durumu nasıl?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın deniz kazası sonrası hastaneye kaldırıldı. Hasan Basri Yalçın sağlık durumu ve son gelişmeler merak edildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın Bodrum'da geçirdiği deniz kazası sonrası hastanede tedavi altına alındı. Son durumu sorgulanırken Hasan Basri Yalçın kimdir, sağlık durumu nasıl merak edildi.
HASAN BASRİ YALÇIN KİMDİR?
Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, 1980 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Eskişehir'de tamamladı. 2004 yılında Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.
Yüksek lisansını Koç Üniversitesi'nde tamamlayan Yalçın, doktorasını University of Cincinnati’de Siyaset Bilimi alanında tamamladı.
2011-2012 yıllarında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü kurucu başkanlığını yaptı.
2012-2021 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.
2021 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde profesördür.
AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi’nde İnsan Hakları Başkanlığı görevine getirildi. 23 Şubat 2025 8. Olağan Kongre'de aynı göreve tekrar seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır. İleri seviyede İngilizce biliyor.
HASAN BASRİ YALÇIN SAĞLIK DURUMU NASIL?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum'da deniz kazası geçirdi. Denizden tekneyle karaya getirilen Yalçın, Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunmadığı aktarıldı.