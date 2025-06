AK Partili isim deniz kazası geçirdi! Hasan Basri Yalçın hastaneye kaldırıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, deniz kazası sonrası hastaneye kaldırıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın deniz kazası geçirdiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Yalçın'ın sağlık durumu belli oldu.

YALÇIN HASTANEYE KALDIRILDI

AK Partili Yalçın, Bodrum'da meydana gelen deniz kazasında yaralandı. Denizden tekneyle karaya getirilen Yalçın, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hasan Basri Yalçın'ın hayat tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

HASAN BASRİ YALÇIN KİMDİR?

Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, 1980 yılında Eskişehir’de doğmuştur. Eğitim hayatına burada başlayan Yalçın, ilkokul, ortaokul ve liseyi Eskişehir'de tamamladıktan sonra 2004 yılında Beykent Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler alanında mezun olmuştur.

Yüksek lisans eğitimini Koç Üniversitesi’nde "Tek Kutuplu Sistemde İttifakların Kökenleri" başlıklı teziyle 2006 yılında tamamlamıştır. Doktora derecesini ise 2011 yılında University of Cincinnati’de Siyaset Bilimi alanında "International Politics as a Struggle for Autonomy" (Bir Otonomi Mücadelesi Olarak Uluslararası Siyaset) teziyle elde etmiştir.

Akademik kariyerine 2011-2012 yıllarında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün kurucu başkanı olarak başlamıştır. Ardından 2012-2021 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış, 2021 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde profesör olarak görev almaktadır.

Araştırma alanları arasında Uluslararası İlişkiler Teorisi, güvenlik, strateji, NATO, terörle mücadele stratejileri, askeri teknoloji, Türk Dış Politikası ve sosyal bilimler felsefesi yer almaktadır. Bu konularda birçok makale ve yayın gerçekleştirmiştir. Ayrıca çeşitli düşünce kuruluşlarında araştırmacı ve direktör olarak görev almış, T.C. İletişim Başkanlığı’nda beş yıl boyunca danışmanlık yapmıştır. 2022 yılından bu yana Türkiye Araştırmaları Vakfı Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Siyasi alanda, AK Parti’nin 4. Olağanüstü Kongresi’nde İnsan Hakları Başkanlığı’na atanmış ve 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan Kongresi’nde bu göreve yeniden seçilmiştir. Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir ve evli, üç çocuk babasıdır.