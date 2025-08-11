Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 6.1'lik depremde hayatını kaybetmişti! Oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası İzmir'de defnedildi

6.1'lik depremde hayatını kaybetmişti! Oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası İzmir'de defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Deprem, İzmir, Ölüm, Cenaze, Oyuncu, Eylül Tumbar, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binada enkaz altında kalan 81 yaşındaki Nihat Önbaş hayatını kaybetmişti. Oyuncu Eylül Tumbar'ın da amcası olan Nihat Önbaş bugün İzmir'de defnedildi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin şiddeti İstanbul başta olmak üzere birçok ilden hissedilmişti. Deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 6 kişi kurtarılırken, 81 yaşındaki Nihat Önbaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası olduğu öğrenilen Nihat Önbaş için Bayraklı ilçesindeki Soğukkuyu Kabristan Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

EYLÜL TUMBAR VE ENES KOÇAK DA CENAZEYE KATILDI

Törene Önbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Önbaş'ın yeğeni oyuncu Eylül Tumbar, oyuncu Enes Koçak ve vatandaşlar katıldı.

6.1'lik depremde hayatını kaybetmişti! Oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası İzmir'de defnedildi - 1. Resim

Törende, oğlu Murat Önbaş taziyeleri kabul etti. Yakınları, Önbaş'ın tabutunun başında dua etti.

6.1'lik depremde hayatını kaybetmişti! Oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası İzmir'de defnedildi - 2. Resim

İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kıldırılan namazın ardından Önbaş'ın cenazesi, Soğukkuyu Mezarlığına defnedildi.

DEPREME MUTFAKTA YEMEK YAPARKEN YAKALANMIŞ

İki çocuk babası Önbaş'ın, depreme eşi Hamide Önbaş ile birlikte mutfakta yemek yaparken yakalandığı öğrenildi.

6.1'lik depremde hayatını kaybetmişti! Oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası İzmir'de defnedildi - 3. Resim

EŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralanan eşinin tedavisinin ise Balıkesir Devlet Hastanesinde devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

ABD basını Türkiye'den o kenti tanıttı: Güneş tutkunlarının sığınağı ve milyarderlerin oyun alanıTaş üstünde taş bırakmadılar! Afrika'da 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sahte diploma, e-imza' soruşturması için net mesaj: Devletimiz haramzadelere acımadı, gereğini yaptı - Gündem"Devlet haramzadelere acımadı, gereğini yaptı"5 ilde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor - Gündem5 ilde orman yangını!Erdoğan'dan BM'ye video mesaj: Bu adımları ivedilikle atmaya davet ediyorum - GündemBM'ye mesaj: Bu adımları ivedilikle atınBir anlık dikkatsizlik evde felakete yol açıyordu! Manisa’daki yangın söndürüldü - GündemBir anlık dikkatsizlik evde felakete yol açıyordu!Kabine toplandı! Masada birbirinden önemli konular var - GündemKabine toplandı! Masada birbirinden önemli konular varCumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'la görüştü - GündemErdoğan'dan Paşinyan'la kritik görüşme
Sonraki Haber Yükleniyor...