6.1'lik depremde hayatını kaybetmişti! Oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası İzmir'de defnedildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin şiddeti İstanbul başta olmak üzere birçok ilden hissedilmişti. Deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 6 kişi kurtarılırken, 81 yaşındaki Nihat Önbaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası olduğu öğrenilen Nihat Önbaş için Bayraklı ilçesindeki Soğukkuyu Kabristan Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

EYLÜL TUMBAR VE ENES KOÇAK DA CENAZEYE KATILDI

Törene Önbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Önbaş'ın yeğeni oyuncu Eylül Tumbar, oyuncu Enes Koçak ve vatandaşlar katıldı.

Törende, oğlu Murat Önbaş taziyeleri kabul etti. Yakınları, Önbaş'ın tabutunun başında dua etti.

İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kıldırılan namazın ardından Önbaş'ın cenazesi, Soğukkuyu Mezarlığına defnedildi.

DEPREME MUTFAKTA YEMEK YAPARKEN YAKALANMIŞ

İki çocuk babası Önbaş'ın, depreme eşi Hamide Önbaş ile birlikte mutfakta yemek yaparken yakalandığı öğrenildi.

EŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralanan eşinin tedavisinin ise Balıkesir Devlet Hastanesinde devam ettiği belirtildi.