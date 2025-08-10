"Depremde amcamı kaybettim"... Oyuncu Eylül Tumbar'dan yürek burkan paylaşım!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Alakır-Sındırgı olarak açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedilirken vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı.

Sındırgı ilçesinde yıkılan binada depremin hemen ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

SINGIRGI'DAKİ DEPREMDE 1 CAN KAYBI

Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından binada olduğu tahmin edilen 6 kişi de sağ olarak kurtarıldı.

Enkazdan Nihat Önbaş, Ayşe Güleş, Necmi Balaban ve ismi öğrenilemeyen 2 kişinin ardından sağ olarak çıkarılmasının ardından Hamide Önbaş da sağ olarak kurtarıldı.

Bölgeden bir de acı haber geldi. Yıkıntıların arasından, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

EYLÜL TUMBAR SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

"Yalan", "Kendi Düşen Ağlamaz" ve "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" gibi film ve TV şovlarıyla tanınan oyuncu Eylül Tumbar, bölgeden gelen acı haberde vefat eden kişinin kendisinin amcası olduğunu açıkladı.

Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.