Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşan öğretmen adayı: Heyecanlıydık, yanlış anlattık, yanlış anlaşıldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda Rize'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında atanmayı bekleyen öğretmenler ile yaşanan diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

"PARTİMİN KAPISI KİMSEYE KAPANMAZ"

Görüntülerde bir öğretmenin "Tüm kapılar yüzümüze kapandı." sözlerine Erdoğan'ın "Benim partimin kapısı kimseye kapanmaz." ifadeleriyle cevap verdiği görüldü.

Türkiye Gazetesi eğitim editörü Mahmut Özay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşan Şeyma öğretmenin, kendisine ulaştığını ifade etti.

"HEYECANLIYDIK, YANLIŞ ANLAŞILDIK"

Özay, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şeyma öğretmen, 'Hepimiz çok heyecanlıydık, dilimizden geldiğince derdimizi anlatmaya çalıştık. Hepimiz aynı anda konuşmaya çalıştığımız için belki de yanlış anlattık, yanlış anlaşıldık. Çünkü Cumhurbaşkanımız bizim bu noktaya gelene kadar neler yaptığımızı bilmiyordu' dedi." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, RİZE İL BAŞKANI ÖĞRETMENLERLE İLGİLENDİ

Videoda yer alan öğretmen adaylarından biri, daha sonra sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda yaşananları anlattı. Aday, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kendileriyle AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in ilgilendiğini ve birlikte bir rapor hazırladıklarını da ifade etti.