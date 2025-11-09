Dışişleri Bakanı Fidan ABD'ye gidiyor
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye yarın ziyarette bulunacak.
Edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, bölgesel ve ikili konularda toplantılara katılacak.
Öte yandan Bakan Fidan'ın ziyaret edeceği ABD'de şu an Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da bulunuyor.
Şara'nın, 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.
