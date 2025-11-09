Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dışişleri Bakanı Fidan ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye yarın ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, yarın ABD'ye gideceğini duyurdu.

Edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, bölgesel ve ikili konularda toplantılara katılacak.

Öte yandan Bakan Fidan'ın ziyaret edeceği ABD'de şu an Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da bulunuyor.

Şara'nın, 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

