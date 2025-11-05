Finlandiyalı Bakan Elina Valtonen'den çarpıcı 'Osmanlı' sözleri! "Rus İmparatorluğu'nun saygı gösterdiği tek güçtü"

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Helsinki'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Osmanlı İmparatorluğu'yla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Valtonen, "Rus İmparatorluğu'nun saygı gösterdiği tek güç Osmanlı İmparatorluğu'ydu." dedi. Fidan ise mevkidaşının sözlerine gülümseyerek karşılık verdi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'in, ülkesine resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ortak basın toplantısında sarf ettiği 'Osmanlı İmparatorluğu' sözleri dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile ortak basın toplantısı düzenledi. Olumlu havada geçen toplantıda Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti.

Finlandiyalı Bakan Elina Valtonen'den çarpıcı 'Osmanlı' sözleri!

"RUSLARIN SAYGI GÖSTERDİĞİ TEK GÜÇ OSMANLI İMPARATORLUĞU'YDU"

'The Russia Idea' kitabından bir kesiti anımsatan Bakan Valtonen, "Rus İmparatorluğu'nun saygı gösterdiği tek güç Osmanlı İmparatorluğu'ydu." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan ise, mevkidaşı Valtonen'in Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili sözlerine gülümseyerek cevap verdi.

"TÜRKİYE, AB'NİN SAVUNMA GİRİŞİMLERİNE DAHİL EDİLMELİ"

Öte yandan Bakan Fidan toplantıda, Avrupa'nın güvenliğine vurgu yaparak, "Türkiye, Avrupa'nın güvenliğine katkı sağlayan kritik bir NATO müttefikidir. Türkiye'nin SAFE mekanizması başta olmak üzere AB'nin savunma ve güvenlik girişimlerine dahil edilmesi önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.

FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİĞİ VE TÜRKİYE'NİN TUTUMU

Rusya'nın komşusu Finlandiya, Rusya-Ukrayna savaşının ardından güvenlik endişeleri gerekçesiyle 2022 yılında NATO’ya üyelik başvurusunda bulundu. Tarafsızlık politikasını sonlandıran ülke, savunma ittifakına katılmak için İsveç ile birlikte süreci başlattı. Ancak üyeliğin onaylanması için tüm üye ülkelerin onayı gerektiğinden, süreç diplomatik görüşmelerle şekillendi.

Türkiye, özellikle terörle mücadele ve güvenlik konularında verdiği taahhütlerin ardından Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay verdi. Böylece Finlandiya, 4 Nisan 2023’te resmen NATO’nun 31’inci üyesi oldu. Bu adım, hem İttifak’ın kuzey kanadını güçlendirdi hem de Avrupa güvenlik mimarisi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

