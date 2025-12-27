ABD’nin Vermont eyaleti, siyaset tarihinde ender görülen bir adaylıkla dikkat çekiyor. Henüz 14 yaşında olan lise birinci sınıf öğrencisi Dean Roy, Vermont Valiliği için adaylığını açıkladı. Roy’un seçilmesi halinde, ABD tarihinde 18 yaşın altındaki ilk vali olması bekleniyor.

Daily Mail’in haberine göre Dean Roy’un oy kullanma hakkı bulunmuyor, ehliyeti yok ve okul gezileri için hala ailesinden izin belgesi alıyor. Buna rağmen eyalet yönetimine talip olan genç aday, kampanyasının temel amacını “gençleri siyasete dahil etmek” olarak tanımlıyor.

ADAYLIK FİKRİ BİR ŞAKAYLA BAŞLADI

Roy’un valilik adaylığı fikri, 8. sınıf mezuniyetinde öğretmeninin yaptığı esprili bir yorumla gündeme geldi. Öğretmeninin “Bir gün vali olursan kampanya yöneticin ben olayım” sözleri üzerine araştırma yapan Roy, Vermont’un valilik için yaş sınırı bulunmayan tek eyalet olduğunu öğrendi.

ABD’de birçok eyalette valilik için 30 yaş şartı aranırken, Vermont’ta adaylık için dört yıllık ikamet, 500 imza ve yasal başvuru süresine uyulması yeterli görülüyor. Tüm yaşamını Vermont’ta geçirdiğini belirten Roy, imza toplama sürecinde sona yaklaştığını ifade ediyor.

VALİ YARDIMCISI DA 14 YAŞINDA

Roy’un kampanyasında dikkat çeken bir diğer isim ise yine 14 yaşındaki Charlie Bass. Bass, vali yardımcılığına aday. İki genç aday, imza toplama çalışmalarının yanı sıra sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanyayla özellikle genç seçmenlere ulaşmayı hedefliyor.

SEÇİM VAATLERİNİ DE AÇIKLADI

Roy’un seçim vaatlerinin başında konut sorunu yer alıyor. Vermont’ta konut fiyatlarının gençler için erişilemez seviyeye geldiğini savunan Roy, 150 bin doların altında konut üretiminin mümkün olduğunu ve bunun genç nüfusun eyalette kalmasını sağlayacağını dile getiriyor. Eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması ve elektrikli araç zorunluluklarının gözden geçirilmesi de kampanya başlıkları arasında bulunuyor.

BAĞIMSIZ BİR YOL

Roy, seçim yarışına Demokrat ya da Cumhuriyetçi olarak katılmıyor. Bunun yerine Freedom and Unity Party (Özgürlük ve Birlik Partisi) adını verdiği yeni bir siyasi oluşum kurdu. Bu adım, Roy’u ABD tarihindeki en genç parti kurucularından biri haline getiriyor. Genç aday, mevcut siyasi partilerin uçlarda konumlandığını savunarak üçüncü bir yolun gerekli olduğunu belirtiyor.

HUKUKİ ENGEL BULUNMUYOR

Roy, adaylığının yasal açıdan herhangi bir engel taşımadığını söylüyor. Vermont Dışişleri yetkilileriyle görüştüğünü belirten Roy, valilik için gerekli tüm şartları sağladığını ifade ediyor. Büyük partiler için başvuru süresi Mayıs sonunda sona ererken, küçük parti adaylarının Ağustos ayına kadar başvuru yapma hakkı bulunuyor.

‘KAZANSAM DA KAZANMASAM DA DEVAM EDECEĞİM’

Roy, seçimi kazanamaması durumunda da siyasetten çekilmeyeceğini vurguluyor. Kampanyasının gençlere ilham vermesini amaçladığını belirten genç isim, seçilmesi halinde lise eğitimini uzaktan ve online şekilde sürdürmeyi planlıyor.

