Trump, Finlandiya ile anlaştı! Buzkıran gemilerini alacak

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

11 BUZKIRAN GEMİSİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Finlandiya'dan 11 buzkıran gemi satın almak üzere anlaştıklarını belirten Trump, imalatın iki ülkenin ortaklığında yapılacağını söyledi.

Trump, gemilerden 4'ünün Finlandiya'da ve 7'sinin ABD'de üretileceğini açıkladı.Ülkesinde sadece bir buzkıran gemiye sahip olduklarını dile getiren Trump, Finlandiya'dan buzkıran gemiler hakkında öğrenecekleri şeylerin bulunduğunu ifade etti.

Trump, martta ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, Finlandiya ile ikili ilişkileri güçlendirmek için işbirlikleri arasında çok sayıda buzkıran gemi üretiminin de bulunduğunu kaydetmişti.