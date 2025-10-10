Gazze'de ateşkesin ardından... Trump'ın İsrail ziyaretinin detayları belli oldu

İsrail basın kaynaklarından Kanal 12’nin haberine göre, Trump’ın İsrail ziyaretine ilişkin detaylar belli oldu. Habere göre Trump, pazartesi sabahı saat 09.00 civarında Ben Gurion Havalimanı’na inecek ve resmi bir törenle karşılanacak.

BAYRAM PROGRAMINDAN ÖNCE MECLİSTE KONUŞACAK

Ardından aynı akşam başlayacak Simhat Tora Bayramı öncesinde konuşma yapmak üzere doğrudan Kudüs’teki Knesset’e (İsrail Parlamentosu) geçecek.

Trump’ın İsrail ziyaretinin kısa süreli olacağı bildirilen haberde, ABD Başkanının aynı akşam döneceği bilgisi de yer aldı.