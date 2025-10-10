Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Gazze'de ateşkesin ardından... Trump'ın İsrail ziyaretinin detayları belli oldu

Gazze'de ateşkesin ardından... Trump'ın İsrail ziyaretinin detayları belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gazze&#039;de ateşkesin ardından... Trump&#039;ın İsrail ziyaretinin detayları belli oldu
ABD, Trump, İsrail, Kudüs, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump’ın önümüzdeki günlerde düzenleyeceği İsrail ziyaretine ilişkin detaylar belli oldu. İsrail basınının bildirdiğine göre Trump’ın pazartesi sabahı saat 9.20 sularında Ben Gurion Havalimanı’na inmesi ve Simhat Tora Bayramı öncesinde konuşma yapmak üzere Kudüs’teki İsrail Parlamentosu’na (Knesset) geçmesi bekleniyor.

İsrail basın kaynaklarından Kanal 12’nin haberine göre, Trump’ın İsrail ziyaretine ilişkin detaylar belli oldu. Habere göre Trump,  pazartesi sabahı saat 09.00 civarında Ben Gurion Havalimanı’na inecek ve resmi bir törenle karşılanacak.

Gazze'de ateşkesin ardından..Trump'ın İsrail ziyaretinin detayları belli oldu - 1. Resim

BAYRAM PROGRAMINDAN ÖNCE MECLİSTE KONUŞACAK

Ardından aynı akşam başlayacak Simhat Tora Bayramı öncesinde konuşma yapmak üzere doğrudan Kudüs’teki Knesset’e (İsrail Parlamentosu) geçecek.

Gazze'de ateşkesin ardından..Trump'ın İsrail ziyaretinin detayları belli oldu - 2. Resim

Trump’ın İsrail ziyaretinin kısa süreli olacağı bildirilen haberde, ABD Başkanının aynı akşam döneceği bilgisi de yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Alevlerin arasında can pazarı! 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardıBazı kafelerde iş çığrından çıktı! 'Taksimetre' uygulaması başladı, "Sakın ödemeyin" uyarısı geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Almanya'da Filistin'e destek gösterilerinde ortalık karıştı! Polis, milletvekiline yumrukla saldırdı - DünyaFilistin'e destek gösterilerinde ortalık karıştı!Hamas yetkilisinden ateşkes açıklaması: Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmez - DünyaHamas yetkilisinden ateşkes açıklaması: Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmezGazze'de ateşkes devreye girdi! İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı - DünyaAteşkes devreye girdi! İsrail ordusu Gazze'den çekiliyorBelçika Başbakanına suikast planı! Ülke alarma geçti - DünyaBaşbakana suikast planı! Ülke alarma geçtiBıçaklı saldırıya uğramıştı! Alman Belediye Başkanı'nı kızı yaralamış - DünyaAlman Belediye Başkanı'nı kızı yaralamışDünyanın en iyileri açıklandı! Türkiye'den 15 üniversite ilk 1000'de - DünyaDünyanın en iyileri açıklandı! Türkiye'den 15 üniversite ilk 1000'de
Sonraki Haber Yükleniyor...