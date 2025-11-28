Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan ziyaretinde ilginç anlar yaşandı. Putin, sanatçı kişiliğini ortaya koyarak Kırgızların milli çalgısı kopuzu çalmayı denedi. O sırada Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko da Putin'i gülümseyerek izledi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede binlerce kez tıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırgızistan ziyareti sırasında Ala-Arça devlet konutunda düzenlenen kültürel geziye katıldı. Ülkeye ait bir telli çalgı türü olan kopuzu gören Putin, aleti çalmayı denedi. Bir kopuz ustası ise Putin’e kendi kopuzuyla eşlik etti.

LUKAŞENKO DA GÜLÜMSEYEREK İZLEDİ

Görevliler, bu sırada kopuzun tarihi ve Kırgız müziğindeki önemine ilişkin bilgiler verdi. Rusya Devlet Başkanı birkaç nota çıkarmaya çalışırken, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko da hemen yanında durarak bu anları gülümseyerek izledi. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede binlerce kez tıklanırken, çok sayıda yorum da aldı.

ZEYNEP ERDİVANLI

