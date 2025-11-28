Muğla’da ‘gıda zehirlenmesi’ şüphesi ile hastaneye kaldırılan 3 kardeşin evinde yapılan incelemelerde yeni bir detay ortaya çıktı. AFAD ve bilirkişi heyetinin incelemelerinde evin bazı bölümlerinde türü belirlenemeyen gaz tespit edildi. Yoğunluğun belirli noktalarda yüksek çıktığı belirtildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tavuk yedikten sonra rahatsızlanan kardeşler F.T. (10), R.T. (12) ve Neslinur Topal, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetmişti.

Ekipler kardeşlerin evinde inceleme yaptı

Şüpheli olaya ilişkin soruşturma başlatılan kardeşlerin evinde AFAD ve bilirkişi heyeti inceleme gerçekleştirdi.

TÜRÜ BELİRLENEMEYEN GAZ TESPİT EDİLDİ

Kardeşlerin evinde yapılan ölçümlerde evin bazı bölümlerinde türü belirlenemeyen gaz tespit edildi.

İlk incelemelere türü tespit edilemeyen gaz bulundu

İKİ KARDEŞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

AFAD'ın özel cihazlarla yaptığı ölçümlerde, gaz yoğunluğunun belirli noktalarda yüksek çıktığı belirtildi.

İki kardeşin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Öte yandan Muğla Valiliği, kardeşlerin neden zehirlendiğinin yapılan incelemeler sonucunda kesinleşeceğini duyurmuştu.

Hayatını kaybeden 18 yaşındaki Neslinur Topal

ESMA KARAYEL

