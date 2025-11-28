3 kardeş neden zehirlendi? Herkes tavuk sanıyordu, ilk rapor yanılttı
Muğla’da ‘gıda zehirlenmesi’ şüphesi ile hastaneye kaldırılan 3 kardeşin evinde yapılan incelemelerde yeni bir detay ortaya çıktı. AFAD ve bilirkişi heyetinin incelemelerinde evin bazı bölümlerinde türü belirlenemeyen gaz tespit edildi. Yoğunluğun belirli noktalarda yüksek çıktığı belirtildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tavuk yedikten sonra rahatsızlanan kardeşler F.T. (10), R.T. (12) ve Neslinur Topal, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetmişti.
Şüpheli olaya ilişkin soruşturma başlatılan kardeşlerin evinde AFAD ve bilirkişi heyeti inceleme gerçekleştirdi.
TÜRÜ BELİRLENEMEYEN GAZ TESPİT EDİLDİ
Kardeşlerin evinde yapılan ölçümlerde evin bazı bölümlerinde türü belirlenemeyen gaz tespit edildi.
İKİ KARDEŞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
AFAD'ın özel cihazlarla yaptığı ölçümlerde, gaz yoğunluğunun belirli noktalarda yüksek çıktığı belirtildi.
İki kardeşin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Öte yandan Muğla Valiliği, kardeşlerin neden zehirlendiğinin yapılan incelemeler sonucunda kesinleşeceğini duyurmuştu.