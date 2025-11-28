Antalya'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü kendini dışarı attı. Ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alınırken kendini refüje attığı anlar da kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Hakan K., otomobiline akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra ilerlediği sırada araç bir anda yanmaya başladı.

KENDİSİNİ ARAÇTAN ATTI

Araç sürücüsü kendisini araçtan dışarı atarken, yangına ilk müdahaleyi yol kenarındaki esnaf tarafından yangın tüpüyle yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı ekipler, yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Seyir halindeki araç alev aldı, sürücü kendini böyle dışarı attı

VÜCUDUNDA YANIKLAR VAR

Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale gelirken, araçtan kendisini dışarı atan sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü, hastanede yapılan müdahalenin ardından yüz kısmında ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanıklar olması nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

ANBEAN KAMERADA

Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin bir anda yanmaya başladığı ve ardından sürücünün dışarı çıkıp kendini refüje attığı anlar yer aldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

