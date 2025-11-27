A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Bosna Hersek ile oynayacağı FIBA 2027 Dünya Kupası Eleme maçı öncesi Alperen Şengün ve Adem Bona’nın kadroda yer almama nedeni merak konusu oldu. NBA'de oynayan millilerin ilerleyen maçlarda kadroda olup olmayacağı merak ediliyor.

Türkiye-Bosna Hersek Basketbol maçının yaklaşmasıyla birlikte milli takım kadrosu gündeme geldi. Bosna Hersek maçı öncesi kadro şekillenirken, NBA oyuncularının yokluğu dikkat çekti.

ALPEREN ŞENGÜN NEDEN YOK?

NBA takvimi nedeniyle Alperen Şengün milli takım kadrosunda yer alamadı. NBA kulüpleri, sezon içi FIBA pencerelerinde oyuncularını milli maçlara göndermediği için Alperen Şengün’ün bu karşılaşmalarda forma giymesi mümkün olmadı. Bu nedenle yıldız oyuncu, elemelerin ilk maçında kadroya dahil edilmedi.

Oyuncunun herhangi bir sakatlık ya da performansa dayalı bir problemi bulunmuyor. Yokluğu tamamen NBA takvimine bağlı olarak gelişti.

ADEM BONA NEDEN YOK?

Adem Bona da Alperen Şengün ile aynı nedenle milli takım kadrosunda yer almadı. Ergin Ataman, NBA’de forma giyen hiçbir oyuncunun bu pencere döneminde milli takımlarda oynayamayacağını vurguladı. Adem Bona’nın da NBA takvimi kapsamında milli takım maçlarına katılması mümkün olmadığı için Bosna Hersek karşılaşmasında yer almayacağı bildirildi. Buna ek olarak oyuncuyla ilgili bir sakatlık açıklaması yapılmadı.

ALPEREN ŞENGÜN VE ADEM BONA MİLLİ TAKIMDAN AYRILDI MI?

Alperen Şengün ve Adem Bona’nın milli takımdan ayrılması söz konusu değil. Her iki oyuncu da milli formayı giymeye devam ediyor. Kadroya dahil edilmemeleri sadece FIBA eleme maçlarının NBA sezonuyla çakışmasından kaynaklanıyor. Oyuncular, yaz dönemi milli turnuvalarında veya takvimlerin uyumlu olduğu dönemlerde yeniden milli takım için sahaya çıkabilecek.

FIBA 2027 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ KADROSU

A Milli Basketbol Takımı’nın Bosna Hersek maçı için belirlenen 12 kişilik kadrosu şöyle:

Berk İbrahim Uğurlu, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberoviç, Yiğit Arslan, Yiğitcan Saybir.

İREM ÖZCAN

