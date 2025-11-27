Louvre’da çalınan kraliyet mücevherleri soruşturması yeni bir boyuta taşındı. Gözaltındaki zanlıların “Slav aksanlı kişilerden talimat aldık” ifadeleri, Fransız istihbaratının uzun süredir üzerinde durduğu "Rusya bağlantısı" şüphesini güçlendirdi. Soygunu gerçekleştiren ekibin düşük profilli olmasına rağmen planın aylar öncesinden profesyonelce hazırlandığı ortaya çıkarken, Paris’te "dış operasyon" iddiaları gündemi sarsıyor.

Beş hafta önce gerçekleşen ve Louvre’un en değerli kraliyet mücevherlerinin çalındığı soygun, Fransa’da siyasi ve güvenlik krizine dönüştü.

Operasyonun ardından gözaltına alınan dört zanlıdan ikisi suçunu kabul etti; ancak zümrüt, elmas ve incilerle süslü taçlar, broşlar ve kolyelerin izine hala ulaşılamadı.

SLAV AKSANLI İKİ ADAM TEKLİF ETTİ: 15 BİN EUROYA İŞE ALIM İDDİASI

Gözaltındaki 35 yaşındaki Ayed G., polise verdiği ifadede soygundan birkaç gün önce “Slav aksanlı iki adam” tarafından 15 bin euro karşılığında göreve çağrıldığını, kendisine hedef olarak “terkedilmiş bir bina” gösterildiğini söyledi.

Ayed G., Galerie d’Apollon’da olduklarını bile fark etmediğini öne sürdü.

Diğer şüpheli Abdoulaye N. ise soygunu organize eden kişilerin aynı aksanla konuştuklarını aktardı.

FRANSIZ İSTİHBARATI: RUSYA, FRANSA’YI İSTİKRARSIZLAŞTIRMAK İSTİYOR OLABİLİR

Fransız istihbaratı, olayın ardından hazırladığı ilk değerlendirmede soygunun "Fransa’yı içeriden zayıflatmayı amaçlayan bir dış operasyon olabileceğini", ipuçlarının ise Rusya’ya işaret ettiğini kaydetti.

Yetkililer, şüphelilerin düşük profilli suç geçmişine sahip olmasının, operasyonu yöneten “dış bir beyin” ihtimalini güçlendirdiğini belirtti.

Amatör hırsızlar, profesyonel plan: Kamera kayıtları her şeyi ortaya çıkardı

Polis, Paris’in çeşitli bölgelerinden elde edilen CCTV görüntüleri ve telefon sinyallerini analiz ederek soygunu gerçekleştiren grubun Paris banliyösü Aubervilliers’den gelen düşük profilli bir ekip olduğunu tespit etti.

Soruşturmacılar, Louvre soygununun bir ay önceden detaylı biçimde planlandığını, ancak hırsızların operasyonda panikle hareket ettiğini, hatta kaçarken İmparatoriçe Eugénie’nin tacını düşürdüklerini belirledi.

GÜVENLİK AÇIĞI YILLAR ÖNCE RAPORLANMIŞ

Van Cleef & Arpels’in 2018’de yaptığı denetimde Galerie d’Apollon’un yük asansörü üzerinden kolayca erişilebilen bir güvenlik zafiyeti taşıdığı ortaya konmuştu. Bu raporun Louvre yönetimine 2021’de iletilmediği iddia edildi.

KAÇIŞ PLANI: SCOOTER, MİNİBÜS VE KAYIP MÜCEVHERLER

19 Ekim’de dört hırsız scooterlarla Louvre’a girdi, mücevherleri aldıktan sonra Seine kıyısına kaçtı. Orada bıraktıkları beyaz Citroën minibüse geçip uzaklaştılar. Minibüs ve mücevherler hala kayıp.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ: İPUÇLARI YURTDIŞINA UZANIYOR

Le Parisien, polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde şüphelilerin ifadesinin “ihtiyatla değerlendirildiğini” ancak izlerin yurtdışındaki bir organizatöre işaret etme ihtimalinin güçlü olduğunu yazdı.

Soruşturma, üç ihtimal üzerinde yoğunlaşıyor:

Rusya bağlantılı organize bir operasyon

Sanat dünyasından bir komisyonla planlanmış özel bir hırsızlık

Fransız organize suç örgütü ile amatör çetenin bir araya getirilmesi.

MÜZEYYEN BIYIK

