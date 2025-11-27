İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kültür varlıklarını izinsiz satışıyla suçlanan 12 şüphelinin soruşturması kapsamında 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Aramalarda, Yunan, Roma ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait 286 eser ve obje ele geçirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İmar Suçları Soruşturma Bürosunca, kültür ve tabiat varlıklarının izinsiz olarak satışını yaptığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında 2863 Sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Açıklamada, soruşturma kapsamında Başsavcılık koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 8 şüpheliye ait olduğu belirlenen 9 ikamet ve 3 iş yerinde İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla eş zamanlı olarak yakalama, arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği ifade edildi.

Aramalarda, çeşitli ebat ve boyutlarda Yunan, Roma ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 286 adet eser ve obje ele geçirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu eser ve objelere el konulduğu, 7 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

SEZER DOĞRU

