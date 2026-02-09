Türkiye Gazetesi
Uber, Getir'i satın alıyor! Anlaşma tamamlandı
ABD merkezli Uber; Getir'in Türkiye'deki yemek, market, çarşı ve su hizmetlerinin satın alınması için Mubadala ile anlaşmaya vardı. Bitaksi ve Getir Finans anlaşmaya dahil edilmezken, satın alma bedelinin bu akşam açıklanması bekleniyor.
Uber, Getir'in gıda, market, perakende ve su dağıtım portföyünü BAE'li hissedar Mubadala'dan satın almak üzere anlaştı; bu anlaşmaya Bitaksi ve Getir Finans dahil edilmedi.
- Uber, Getir'in gıda, market, perakende ve su dağıtım portföyünü satın alıyor.
- Anlaşma, Getir'in BAE'li kontrol sahibi hissedarı Mubadala ile yapıldı.
- Bitaksi ve Getir Finans, satın alma anlaşmasının dışında bırakıldı.
- Satın alma bedeli bugün saat 16.00'da resmi olarak açıklanacak.
- Getir hizmetleri, Uber'in geçen yıl %85 hissesini aldığı Trendyol Go ile entegre edilecek.
Uber, Getir'in gıda, market, perakende ve su dağıtımını içeren dağıtım portföyünü satın almak için BAE'li kontrol sahibi hissedar Mubadala ile anlaştı.
BİTAKSİ VE GETİR FİNANS DAHİL DEĞİL!
Edinilen bilgiye göre anlaşmaya, Bitaksi ve Getir finans dahil edilmedi. Satın alma bedeli ise resmi olarak bugün saat 16.00'dan sonra açıklanacak.
TRENDYOL GO İLE ENTEGRE EDİLECEK
Türkiye’nin Uber için çok önemli pazar olduğu vurgulayan şirket, Getir kullanıcılarının uygulamayı kullanmaya devam edeceklerini ve Trendyol Go’nun geniş restoran ağından da yararlanabilecekleri duyurdu. Aynı şekilde Trendyol Go kullanıcıları da Getir ve GetirBüyük hizmetlerine direkt olarak ulaşabilecek.
Uber, geçtiğimiz yıl da Trendyol Go'nun yüzde 85 hissesini satın almıştı.
