Rusya-Ukrayna arasındaki kanlı çatışmalara tüm şiddetiyle devam ederken Putin, Ukrayna güçlerinin doğudaki tuttuğu bölgelerden çekilene kadar ateşkes olmayacağını söyledi. Ayrıca MSB, bugün "Ukrayna'ya Türk askeri gidecek mi?" sorularına cevap verdi. Bakanlık kaynakları iddialara ilişkin "Öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin tesis edilmesi gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna güçlerinin doğudaki tuttuğu bölgelerden çekilene kadar ateşkes olmayacağını söyledi.

Putin, Rus ordusunun, Ukrayna’nın kontrolündeki bu bölgeleri "askeri yöntemlerle" almaya devam edeceğini belirtti.

Moskova, Ukrayna’nın doğusundaki sanayi bölgesi Donbas’ın tamamını ele geçirmek istiyor. Ukrayna ise hala Slavyansk ve Kramatorsk gibi iki önemli "kale şehirde" kontrolü elinde tutuyor.

Putinden Ukraynada ateşkese net cevap! Türk askeri bölgeye gidecek mi?

Kremlin, barış anlaşması kapsamında Ukrayna’nın hâlen elinde tuttuğu Donbas bölgelerini devretmesini talep ediyor.

"UKRAYNA ÇEKİLİRSE ATEŞKES OLUR"

Putin, perşembe günü yaptığı basın toplantısında, "Ateşkes teklifleri almaya devam ediyoruz. Fikir şu: Ukrayna askerleri işgal ettikleri bölgelerden çekilecek, ancak o zaman çatışma duracak. Çekilmezlerse bunu askeri yolla sağlayacağız" dedi.

Newsweek'ten edinilen bilgilere göre Putin ayrıca Ukrayna için savaş alanında tabloyu karanlık bir şekilde resmetti. Analistler ise Rus ilerlemelerinin sınırlı olduğunu, ağır kayıplar verdiğini ve Donbas’ın tamamen ele geçirilmesinin yıllar alabileceğini söylüyor.

Putin, Ukrayna’nın ekim ayında 47 binden fazla personel kaybettiğini iddia etti.

PUTİN: UKRAYNA BARIŞI İÇİN ORTADA BİR TASLAK ANLAŞMA YOK

Putin, Ukrayna savaşına yönelik barış müzakerelerinde “herhangi bir taslak anlaşmanın” bulunmadığını söyledi ve Avrupa’da Rusya’nın daha geniş bir savaşa hazırlandığı yönündeki endişeleri "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Kırgızistan’daki KGAÖ zirvesi sonrası konuşan Putin şöyle dedi:

Ortada taslak anlaşma yok. Sadece nihai bir anlaşmaya temel oluşturabilecek tartışma maddeleri var.

Putin, ABD-Ukrayna-Rusya arasında görüşülen çerçevenin "gelecekteki anlaşmalar için temel olabileceğini" kabul ettiklerini söyledi ancak "bazı konuların temel nitelikte olduğunu ve ciddi müzakereler gerektirdiğini" ekledi.

Avrupa’yı işgal etmeye yönelik iddiaları "tamamen saçmalık" ve "yalan" olarak niteleyen Putin, “Eğer söylediklerimize kulak vermiyorlarsa yazılı hale getirelim, sorun değil" dedi.

Rusya ile ABD arasında Ukrayna ile ilgili Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de planla ilgili görüşmelerin yapıldığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Putin, Abu Dabi'de Rus ve Ukraynalı özel servis temsilcileri arasında müzakerelerin yapıldığı bilgisini paylaştı.

Putin, şunları kaydetti:

Rus ve Ukrayna özel servisleri, zor dönemlerde bile her zaman irtibat halinde idi. Şimdi de temas halinde. Onlar, insancıl konuların çözümü özellikle de esir asker takası ile ilgileniyor. Abu Dabi’de platforma da aktif şekilde bunun için kullanılıyor. Ukrayna tarafının talebi üzerine böyle bir görüşme oldu. Bu görüşmeye ABD yönetimi temsilcisi de geldi. Bu bizim için beklenmeyen bir durumdu. O, Rus temsilciyle de temas kurdu.

Vladimir Putin, BAE yönetimine bu tür görüşmeleri organize etmesinden dolayı minnettar olduklarını söyledi.

"TELEFON GÖRÜŞMESİNİN SIZDIRILMASI SUÇ"

Batı basınında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov arasında 14 Ekim'de yapılan telefon görüşmesinin sızmasını değerlendiren Putin, "Bu yalan veya gerçek olabilir. Yasalarımıza göre bu bir suçtur aslında." değerlendirmesinde bulundu.

Witkoff'un Rus meslektaşlarına nazik davranmakla suçlandığına dikkati çeken Putin, şöyle devam etti:

Rusya ile ABD arasında bu konularla ilgili herhangi bir sıkıntılı durum oluşmadı. ABD, Rus petrol şirketlerine yaptırım kararı aldı. Bunun gerekçesi ne? Ne olduğunu anlamadım bile. Bu nedenle Witkoff'un Rus meslektaşlarına nazik davranmakla suçlanması anlamsız. Herkes kendi tarafının çıkarlarını savunuyor. Witkoff da Amerikan pozisyonu ve çıkarları savunuyor. Yaptırımlar, ilişkileri zedeliyor.

Putin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından "gözden düştüğüne" yönelik iddiaların "yalan" olduğunu vurgulayarak, "Onun kendi programı var. Bana programıyla ilgili bilgi verdi. O, Amerikan meslektaşlarıyla görüşmek için hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

"SON UKRAYNALI'YA KADAR SAVAŞ DEVAM ETMELİ"

Batılı ülkelerdeki bazı kişilerin "son Ukraynalı'ya kadar" savaşın sürmesini istediğini söyleyen Putin, "Bunu, Kiev yönetimiyle birlikte para çalmaya devam etmek isteyenler teşvik ediyor" şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

Avrupa Birliğinin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma planlarına ilişkin de konuşan Putin, Rus hükümetinin söz konusu adıma verilecek cevabı hazırladığını dile getirdi.

TÜRK ASKERİ UKRAYNA'YA MI GİDİYOR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları tarafından Ukrayna'ya Türk askerinin gönderileceği iddiasına ilişkin "Öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin tesis edilmesi gerekmektedir." açıklaması yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Nerede bir barış, güvenlik ve istikrar ihtiyacı doğsa akla ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelmesi, TSK'nın sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığının en önemli göstergesidir. Öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin tesis edilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir. TSK bölgemizde güvenlik ve istikrar sağlayacak her girişime katkı sağlamaya hazırdır.

BATIKAN ALTAŞ

