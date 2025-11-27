Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Yunan temsilcisi Olympiakos'u 4-3 mağlup eden Real Madrid'de Teknik Direktör Xabi Alonso, maçın ardından milli futbolcumuz Arda Güler'den özür diledi.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'u Kylian Mbappe'nin golleriyle mağlup ettikleri mücadelenin ardından yaptığı değişiklik nedeniyle Arda Güler'in gönlünü aldı.

ALONSO PİŞMAN OLDU

Defensa Central'de yer alan habere göre; İspanyol çalıştırıcı Alonso, müsabakanın 60. dakikasında Arda Güler'in yerine Jude Bellingham'ı oyuna dahil ettikten sonra hücum aksiyonlarının aksadığını fark etti.

Müsabakanın ardından milli futbolcuyla konuşan Xabi Alonso, "Seni oyundan almamalıydım" diyerek kararından dolayı özür diledi.

KANADI ETKİLİ KULLANDI

Sağ kanatta Trent Alexander-Arnold ile iyi bir uyum yakalayan Arda Güler, ilk yarının son anları ve ikinci yarının başlarında etkili bir oyun sergiledi.

İKİNCİ GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI

Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin 4 gol attığı karşılaşmada ikinci golün asistini yapan milli yıldız, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Real Madridli oyuncuların gol sevinci

"ÖNCELİK 3 PUANI ALMAKTI"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısının önceliğinin oyun değil üç puan olduğunu belirten Alonso, "Üç puan çok önemliydi. Son haftalarda iyi bir görüntü vermemiştik. Maçın her anı farklıydı ama sonunda kazanmayı başardık." dedi.

EMRAH TAŞÇI

