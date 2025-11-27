Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Arda Güler'in asistle sahne aldığı maçta Real Madrid, deplasmanda Yunan temsilcisi Olympiakos'u 4-3'lük skorla mağlup etti ve dördüncü galibiyetini aldı. Eflatun beyazlılarda en hızlı ikinci hat-trick'e imza atan Kylian Mbappe, Yunan ekibinin İspanyol çalıştırıcısı Jose Luis Mendilibar'ı açıklamalarından ötürü pişman etti.

İspanyol devi Real Madrid'in, Devler Ligi'nin beşinci haftasında Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geldiği mücadeleye Kylian Mbappe damgasını vurdu.

MBAPPE GOL YAĞDIRDI

Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan maçta 22, 24, 29 ve 60. dakikalarda tam 4 gol birden atan Kylian Mbappe, Real Madrid'e 4-3'lük skorla galibiyeti getiren isim oldu. Ev sahibinin golleri ise 8. dakikada Chiquinho, 52. dakikada Mehdi Taremi ve 81. dakikada El Kabi'den geldi.

Bu sonuçla dördüncü galibiyetini alan Real Madrid, 12 puana yükseldi. Olympiakos ise 2 puanda kaldı.

ARDA İŞ BİRLİĞİNE DEVAM ETTİ

Eflatun beyazlılarda Mbappe ile büyük bir uyum yakalayan Arda Güler, Fransız forvetin attığı ikinci golde asisti yapan isim oldu.

EN HIZLI İKİNCİ HAT-TRICK

Kylian Mbappe'nin Olympiakos'a karşı kaydettiği üç gol, Şampiyonlar Ligi tarihinin en hızlı ikinci hat-trick'i (6 dakika 42 saniye) oldu.

Devler Ligi'nin en hızlı hat-trick'ini yapan oyuncu ünvanı, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'a ait (6 dakika 12 saniye).

Real Madridli oyuncuların gol sevinci

EN ERKEN ÜÇÜNCÜ HAT-TRICK

Opta verilerine göre; Olympiakos maçının ilk 29 dakikasında üç gol atan Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi tarihinde Robert Lewandowski (23 vs RB Salzburg) ve Marco Simone’nin (24 vs Rosenborg) ardından en erken üçüncü hat-trick’i yapan oyuncu oldu.

MBAPPE PİŞMAN ETTİ

Yunan ekibinin ağlarına 4 gol bırakan 26 yaşındaki golcü, Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar'ı pişman etti.

Mendilibar, "Mbappe'yi nasıl durduracaksınız?" sorusuna, "3 maçtır gol atamıyor zaten. Yani durdurulmuş. Öyle değil mi?" cevabını vermişti.

EMRAH TASÇİ

