Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray’da sıkıntı büyük. Cezalı Eren, Sallai ve sakat Singo’ya Şampiyonlar Ligi’nde sakatlanan Jakobs da eklendi. Kadıköy’de solda Kâzımcan düşünülürken sağ bek soru işareti.

G.Saray’da sakatlık haberinin olmadığı bir gün neredeyse yok! Son bir ayda kötü haberler arka arkaya geldi. Mevcut eksik ve sakatlara Şampiyonlar Ligi’nde USG ile oynanan maçta İsmael Jakobs da eklendi. 1 Aralık’ta Kadıköy’de Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde sarı kırmızılıları ciddi bir kadro sıkıntısı sardı. Özellikle de kanat konusunda. Çünkü Aslan beksiz kaldı. Sol bekte Jakobs ve aldığı ceza Tahkim’ce dün onanan Eren Elmalı, sağ bekte ise Singo ve cezalı Salai derbide takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Okan Buruk sol beke Kâzımcan’ı düşünürken sağ bek kim olacak belli değil…

İKİ İYİ HABER

Uzun bir sakat ve eksik oyuncu listesi bulunan Galatasaray’a iki de iyi haber geldi. Derbi düşünülerek yoğun tedavisine devam edilen ve USG maçında riske atılmayan Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde sahada olacak! Millî takımdan sakat dönen ve tedavisine devam edilen Victor Osimhen’de de umut ışığı doğdu. USG maçında elinde hamle oyuncusu olmayan ve genç isimleri kadroya yazan ve genç Arda’yı sahaya süren Okan Buruk’un Fenerbahçe derbisinde az da olsa A Takım düzeyinde birkaç futbolcusu yanında oturacak. Tabii derbiye kadar herhangi bir olumsuzluk olmazsa…

SAKATLARDA SON DURUM?

Osimhen: Tedavisi sürüyor. F.Bahçe derbisinde oynamak için çok istekli.

Lemina: Riske etmemek için USG maçında dinlendirildi, Kadıköy’de sahada.

Jakobs: Sakatlığı artık kronik duruma geldi. Derbiye yetişme ihtimali çok düşük!

Singo: Aynı bölge yani sol arka adalesinden sakatlanmıştı, derbide yok.

Kaan Ayhan: Bek sorunu sebebiyle tedavisi hummalı şekilde sürüyor. Şansı çok az.

Yunus Akgün: Kadrodaki problemler dolayısıyla erken dönmesi için seferberlik var.

ALİ NACİ KÜÇÜK

