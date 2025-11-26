Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin altıncı ve son haftasında konuk ettiği Macaristan'ın Sopron Basket takımını 104-54 mağlup etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin altıncı ve son haftasında B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Macaristan'ın Sopron Basket takımını 104-54 yendi.

Bu galibiyetle grubundaki tüm maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar, lider olarak adını üst tura yazdırdı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Esperenza Mendoza (İspanya), Igor Esteve Malmierca (Andora), Konstantinos Marinakis (Yunanistan)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 9, Oblak 5, Ayşe Cora Yamaner 11, Juhasz 22, Elif Bayram 13, Williams 6, Sude Yılmaz 3, Sehernaz Çidal 3, Derin Erdoğan 3, Zeynep Gül 4, Johannes 8, Kuier 17

Sopron Basket: Papp 9, Jevtovic 7, Friskovec 3, Wallack 3, Borondy 2, Laczko 8, Sinka-Palinkas 7, Sitku 15

1. Periyot: 31-15

Devre: 58-28

3. Periyot: 82-39

