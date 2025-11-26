Anadolu Ajansı
Fenerbahçe, Yunan devine 52 sayı fark attı
Fenerbahçe Opet, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu altıncı ve son haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 99-47 mağlup etti.
Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan müsabakada ilk periyodu 31-8 önde tamamlayan Fenerbahçe Opet, devre arasına 49-26 üstünlükle girdi.
İkinci yarıda farkı açmaya devam eden sarı-lacivertli takım, son çeyreğine 79-39 önde girdiği karşılaşmayı 99-47 kazandı.
FENERBAHÇE NAMMAĞLUP TURLADI
Lider olarak ikinci tur gruplarına yükselmeyi daha önce garantileyen Fenerbahçe Opet, grubu namağlup tamamladı.
