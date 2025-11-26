Sabah görüşü: “Kazanmalıyız!..”

Galatasaray, bu gece Şampiyonlar Ligi 5. haftasında kendi sahasında Union Saint-Gilloise’ı konuk ediyor.

Saat 20.45’te başlayacak maça ben bu satırları yazarken 10 saat var.

Sarı kırmızlılar bu maçı kazanırlarsa, puanlarını 12’ye çıkaracak ve “ilk 8 için” iddiasını ve şansını sürdürecek.

Son 25 maç yenilgi yüzünü görmeyen Galatasaray, Kocaeli’nde kaybedince, taraftarlar “acaba” sorgulamasını yapar hâle geldiler…

Bu geceki maçta “sakatlar” bakımından da endişe sürüyor; Osimhen ve Mario Lemina oynayacaklar mı?..

İki yıldız da oynamak istiyorlar ama teknik ve sağlık ekipleri “acaba” onay verecekler mi?..

Galatasaray’ın bu kadrosu bu geceki maçı kazanıp “ilk 8 yürüyüşüne devam ederse”, bundan sonrası için de “büyük ümitler” beslenebilecek.

Zira “bu kadronun Avrupa’da yenemeyeceği takımın olmadığına” inandırdılar bizi, Okan Hoca ile talebeleri…

İşte, Galatasaray ile UEFA turnuvalarında “yıllar boyu kendini gösteren” eski millî futbolcumuz Hasan Şaş, “bu geceki maçın kazanılacağını” belirterek ve puan hesabı yaparak, bakınız neler söyledi bu karşılaşma için:

“Galatasaray - Atletico Madrid karşılaşması, final maçı olur. Benim düşüncem bu. Çok müthiş maç olur. Oraya kadar, 3 puanlı 3 puanlı geliyorum. 11-12 puan eşiği var. O yüzden 6 puanın üzerine bir şeyler koydum. İki maçı berabere, bir maçı da galibiyetle düşündüm; 11 oluyor. Atletico Madrid kötü gidiyor. Bu karşılaşmanın İstanbul’da final olacağını düşünüyorum.”

Avrupa futbolunu çok iyi tanıyan Hasan Şaş “boş konuşmaz”, O güveniyorsa, Galatasaray başarabilir!..

Yazımın başlığını “Bu gece kazanacağız” diye koymayı çok düşündüm. Sonunda “Futbol bu, her türlü sonuca açık” diyerek “Kazanmalıyız” sözcüğünü kullandım!..

Sabah sabah, Ankara’daki, İstanbul’daki “futbol konuştuğum” birkaç arkadaşımı da yokladım. Çoğunluğu da benim gibi düşünüyordu.

Son sözüm; İnşallah!...

