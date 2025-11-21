O bir Türkiyesever!

Ligimize dünyaca ünlü futbolcuları getiren, G.Saray’ın mevcut kadrosunun mimarı olan Gardi’nin Türk futbolu üzerine anlattıkları gerçekten harika…

“Futbolda en büyük hayalim, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak” demiş, George Gardi.

Kimdir George Gardi; Galatasaray’a “Mauro İcardi, Leroy Sane, Alvaro Morata ve Victor Osimhen'i, Beşiktaş’a da Mario Gomez'i de getiren menajer…

Özellikle Galatasaray'ın transferlerinde önemli rol oynayan menajer Gardi, Almanya basınından Sky’a uzun bir röportaj vermiş.

"Futbolla ilgili en büyük hayalim, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak" diyen İtalyan menajer, böylece hedefini de açıklamış.

“Galatasaray ile çalışmaya devam edersem hedeflerim; Şampiyonlar Ligi’nde son aşamalara ulaşmak, belki 2029’da Kulüpler Dünya Kupası’nda yer almak, oyuncuları doğru şartlarda getirmeye devam etmek ki bu çok önemli" diye konuşmuş.

Yeni sezonun transfer döneminde George Gardi ile önemli adımlar atan Galatasaraylı yöneticiler, İtalyan menajerin daha önce bulunduğu görevleri de araştırılıyorlar.

Beşiktaş’ın Mario Gomez transferiyle adını duyuran George Gardi’nin, Napoli’nin yıldız golcüsü Osimhen’in Galatasaray’a transferinde önemli payı vardı.

Tanıyalım George Gardi’yi; kimdir, kaç yaşında ve görevi ne? İşte, detaylar…

Özellikle Galatasaray’ın Dries Mertens, Davinson Sanchez, Nicolo Zaniolo, Lucas Torreira ve Mauro İcardi gibi transferlerinde ilk temasın kurulmasını sağlayan İtalyan menajer, Mario Gomez’in Beşiktaş’a gelmesinde de pay sahibiydi.

Galatasaray’ın Osimhen transferiyle ön plana çıkan 44 yaşındaki George Gardi, Elif Elmas'ın Fenerbahçe'den Napoli’ye, kulüp tarihindeki o dönem için en yüksek rakam olan 16 milyon avro artı ikramiye karşılığında transfer edilmesini sağladı. Samir Nasri ve Jeremy Menez'i de Antalyaspor’a getiren oydu.

Sky Sport’a verdiği röportajda Gardi, Mauro İcardi’nin sarı kırmızılı kulübün yakın tarihindeki en önemli oyuncularından biri olduğunu söylemiş.

Gardi'nin İcardi ile ilgili açıklamaları şöyle:

“Çoğu taraftarın sevdiği bir oyuncu. 2023 yazında Suudi Arabistan’dan üç yıl için 120 milyon avrodan fazla net ücret teklifini reddetti çünkü taraftarların sevgisini hissetti. Kulüpte kalmayı seçti ve kesinlikle kulübün yakın tarihinin en büyük oyuncularından biri. Geleceği belirsiz. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve kulüp onun geleceği için en doğru kararı verecektir. Ne karar alınırsa alınsın doğru olacağına eminim."

Türk futbolu hakkındaki görüşleri de çok olumlu Gardi’nin:

“Son bir veya iki yaz döneminde gelen oyuncu kalitesi daha önce hiç görülmemiş seviyede. Yani evet, ligin seviyesi yükseliyor. Transfer kalitesi yükseliyor. Umarım bu gelişme böyle devam eder. Maaş önemli bir etken ama tek faktör değil. Artık yıldız oyuncular Galatasaray’ı kariyerlerinde gerçek bir seçenek olarak görüyor. Sadece para nedeniyle değil, Avrupa’da rekabet edilebilir olunması nedeniyle. Ayrıca taraftarların tutkusu ve sevgisi Avrupa’da ve dünyada benzersiz. Bunun yanında Türkiye’de transfer piyasası değişti. Takımlar 20, 30, 40 milyon avro bonservis ödeyebiliyor.”

Leroy Sane transferinde önemli bir rol oynadığını söyleyen Gardi, “aldığı paranın hakkını verdiğini” de vurgulayarak “Osimhen'in ayrılma maddesi 100 milyonun çok üzerindeydi, 75 milyona ben düşürdüm" demiş.

Helal olsun!..

